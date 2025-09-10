Menü Kapat
Eşine ve çocuğuna şiddet uyguladı, kurtarmaya gelen polislere pitbulla saldırdı

Osmangazi'de aile içi şiddet vakasına müdahaleye giden polis ekiplerinin üzerine şüpheli şahıs tarafından pitbull salındı. Kadın ve çocuğu kurtarmak isteyen polisler yaralandı.

10.09.2025
10.09.2025
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri ihbarı üzerine vazpaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’ndeki eve gitti.

POLİSLERE KADINI VE ÇOCUĞU VERMEDİ, PITBULL SALDIRTTI

Olayda Halil A.’nın eşi S.A.’ya şiddet uyguladığı ihbarı üzerine adrese giden polisler, kadını ve çocuğunu almak isteyince öfkelenen Halil A., yasaklı ırk köpeğini ekiplerin üzerine saldı.

Köpeğin saldırısı sonucu bir polis bacağından yaralandı. Hayvanın etkisiz hale getirilmesinin ardından Halil A. gözaltına alınmak istendi. Ancak sırasında da direnen Halil A., bir polis memurunu kolundan yaraladı. Olayda yaralanan iki polis hastaneye kaldırılırken, şiddet mağduru kadın ve çocuk koruma altına alındı.

Şüpheli Halil A. emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet ve mala zarar verme" suçlarından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Halil A., cezaevine gönderildi.

