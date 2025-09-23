Menü Kapat
Eşini dövüp itirafını kaydetti: Sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası yakalandı

Mersin'de ortaya çıkan görüntülerde bir erkek, karısını kendini aldattığı iddiasıyla darp edip o anları kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası emniyet güçleri harekete geçti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
22:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
23:00

Eşine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir şahıs, Mersin'de yakalandı. Yaklaşık 3 ay önce başka bir şehirde yaşandığı belirlenen olayda, eşini darbeden şüpheli, kadının itirafını kaydedip aylar sonra sosyal medyada paylaştı.

Eşini dövüp itirafını kaydetti: Sosyal medyada paylaştığı görüntüler sonrası yakalandı

EŞİNİ DÖVEREK İTİRAF ETTİRDİ

Yaklaşık 3 ay önce farklı bir şehirde ismi açıklanmayan bir şahıs, eşini başka erkeklerle mesajlaştığı iddiası ile darbetti. Şüpheli, darbettiği eşinin söz konusu durumu itiraf ettiği anları kayınbabasına göndermek amacıyla cep telefonuyla kaydetti.

Şüpheli, olay sonrası '' iddiasıyla gözaltına alınıp adli işlem gördükten sonra aldığı uzaklaştırma kararı sonrası Mersin'e geldi. Şüpheli, aylar sonra görüntüleri hesabından paylaşınca, geldiği Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır" denildi. Öte yandan, şiddete uğrayan kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi.

