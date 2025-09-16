Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla dövdü! Kapı silah sayıldı

Edirne'de araçtan inen Hamiyet Bingül'ü kocasının sevgilisine benzeten kadın dehşet saçtı. Bingül tam inerken kapıyı üzerine çarparak darbeden kadın, 'pardon benzettim' diyerek olay yerinden kaçtı. Olay sonrası hazırlanan iddianamede otomobilin kapısı silah olarak kabul edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
10:38
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
10:42

'de yaşanan olay şaşkına çevirdi. Eşi ve çocuklarıyla alışveriş yaptıktan sonra arabayı park etmeye çalışan hayatının şokunu yaşadı. 40 yaşındaki Hamiyet Bingül, araçtan indiği sırada başka bir kadının saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan kadın acı içinde bağırırken, saldırgan kadın 'sizi eşimin sevgilisine benzettim pardon' diyerek olay yerinden kaçtı.

Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla dövdü! Kapı silah sayıldı

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla dövdü! Kapı silah sayıldı

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

kadın emniyetteki ifadesinde, "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim" sözlerine yer vermişti.

Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla dövdü! Kapı silah sayıldı

OTOMOBİL KAPISI SİLAH SAYILDI

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.

Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla dövdü! Kapı silah sayıldı
TGRT Haber
