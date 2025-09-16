Eşinin sevgilisi sandı, arabanın kapısıyla dövdü! Kapı silah sayıldı

Edirne'de yaşanan olay şaşkına çevirdi. Eşi ve çocuklarıyla alışveriş yaptıktan sonra arabayı park etmeye çalışan kadın hayatının şokunu yaşadı. 40 yaşındaki Hamiyet Bingül, araçtan indiği sırada başka bir kadının saldırısına uğradı. Kanlar içinde kalan kadın acı içinde bağırırken, saldırgan kadın 'sizi eşimin sevgilisine benzettim pardon' diyerek olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde, "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim" sözlerine yer vermişti.

OTOMOBİL KAPISI SİLAH SAYILDI

Darbedilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.