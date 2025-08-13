Menü Kapat
Yaşam
 İrem Şenel

Fas açıklarında can pazarı! Türk mürettabatı ölüme terk edildi

Yabancı bayraklı “Sea Seal” isimli gemi, yaklaşık 1 aydır Fas açıklarında arızalı halde sürükleniyor. Gemideki Türk kaptan Ayhan Can ve 2 Türk mürettebat, kötüleşen hava şartları öncesi kurtarılmayı bekliyor.

Fas açıklarında can pazarı! Türk mürettabatı ölüme terk edildi
13.08.2025
13.08.2025
Sinop'un Türkeli ilçesi nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki kaptan Ayhan Can, yaklaşık 30 yıllık denizcilik kariyerinde ilk kez böyle bir durum yaşadığını belirterek, "Sea Seal" isimli geminin bilinmeyen bir nedenle Fas açıklarında arızalandığını, haftalardır açık denizde mahsur kaldıklarını ve geminin sürüklendiğini söyleyerek kendilerine yardım ulaşmadığını belirtti. Can, "Sürüklenmeye devam ediyoruz. Bize ulaşacak yardım elini bekliyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Fas açıklarında can pazarı! Türk mürettabatı ölüme terk edildi


HAVA ŞARTLARI KÖTÜLEŞİYOR

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan gemi kaptanı Ayhan Can'ın ağabeyi Aydın Can, kardeşinin durumunu endişe içinde anlatarak, "Adamlar korkudan ne yapacaklarını bilmiyor. Psikolojik olarak bitmişler. Hava şartlarının yarın bozulması bekleniyor. Dumanda, siste, yağmurda onları nasıl bulacağız? 'Ölüyoruz' diye feryat ediyorlar.

Fas açıklarında can pazarı! Türk mürettabatı ölüme terk edildi

"ORADA 3 TÜRK VATANDAŞI ŞU ANDA ÖLÜME GİDİYOR"

Sesimizi kimse duymuyor. Adamlar öldükten sonra mı ulaşacağız? Orada 3 Türk vatandaşı şu anda ölüme gidiyor" ifadelerini kullandı.
Gemideki diğer iki Türk vatandaşının da durumunun kritik olduğu belirtilirken, aileler acilen harekete geçilmesini istiyor.

