Yaşam
Editor
Editor
 İrem Şenel

Gizemli yat kazasında yeni gelişme! Geminin önündeki izler şoke etti

Ünlü iş adamı Halit Yukay’a ait ‘Graywof’ yatının parçalanarak bulunmasının ardından gözler aynı güzergah üzerinde ilerleyen kuru yük gemisi Arel 7’ye çevrildi. Kuru yük gemisinin kazadan önce ve sonra çekilen fotoğrafların ortaya çıkması olayın gizemini derinleştirdi. Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken, teknik inceleme tüm hızıyla devam ediyor.

'dan ’ya gitmek için 4 Ağustos’ta denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın ‘Graywolf’ isimli teknesi ertesi gün Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulunmuştu. Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alınmış, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 ağustos tarihinde İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklandı.

Gizemli yat kazasında yeni gelişme! Geminin önündeki izler şoke etti


GEMİDE ÇARPMA İZLERİ BULUNDU

Kaptanın tutuklanmasında gemideki çarpma izlerinin etkili olduğu öğrenildi. Çanakkale'den denize açılmadan önce gemi önünden çekilen fotoğrafta herhangi bir iz yokken Kocaeli'ne ulaştığında ise çekilen fotoğrafta ise çarpma izlerinin olduğu görülüyor.

Gizemli yat kazasında yeni gelişme! Geminin önündeki izler şoke etti

TEKNİK İNCELEME DEVAM EDİYOR

Gemideki izlerinde parçalanan 'Graywof' adlı tekneye ait olup olmadığı teknik inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi. Öte yandan dünya üzerindeki gemi ve yatların gerçek zamanlı konumunu gösteren Marine Traffic görüntülerinde, Arel 7 yük gemisinin kazanın olduğu düşünülen bölgede geriye doğru manevra yapması ve sonra da yoluna devam etmesi geminin tekneye çarptığı ihtimallerini güçlendirdi.

Gizemli yat kazasında yeni gelişme! Geminin önündeki izler şoke etti

"O ANKİ PSİKOLOJİMLE SAHİL GÜVENLİĞİ ARAYAMADIM"

Tutuklanan kaptan mahkemede yaptığı savunmada, "Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isim geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00'da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım.

Gizemli yat kazasında yeni gelişme! Geminin önündeki izler şoke etti

Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi" ifadesini verdi.

