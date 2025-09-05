Menü Kapat
27°
Yaşam
Editor
Editor
 | Emir Yücel

Fatih’te kadınların emeği GastroSanat’ta hayat buluyor

Sanat, lezzet ve emeğin bir arada sunulduğu GastroSanat, kadınların üretim gücünü ortaya çıkaran eğitimleriyle sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlıyor.

Fatih’te kadınların emeği GastroSanat’ta hayat buluyor
Fatih Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan GastroSanat Merkezi, kadınlara meslek edindirme ve üretim imkânı sunuyor. Çanta yapımından pide atölyelerine kadar farklı alanlarda açılan kurslarda, katılımcılar hem el becerilerini geliştiriyor hem de üretim sürecini birebir deneyimliyor.

Fatih’te kadınların emeği GastroSanat’ta hayat buluyor

“Kadınlarımızın gayreti bizler için çok kıymetli”

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, merkezin kadınlara sunduğu katkıya dikkat çekerek şunları ifade etti:

“Sanat, lezzet ve emeğin bir arada olduğu bu merkezde kadınlarımızın ortaya koyduğu gayret bizler için çok kıymetli.

Fatih’te kadınların emeği GastroSanat’ta hayat buluyor

Burada yalnızca el becerileri gelişmiyor, aynı zamanda dostluklar kuruluyor, özgüvenler artıyor. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Fatih’te kadınların emeği GastroSanat’ta hayat buluyor

Kayıtlar devam ediyor

Kadınların sosyal hayata katılımını güçlendiren GastroSanat eğitimlerine başvurular sürüyor.

Fatih’te kadınların emeği GastroSanat’ta hayat buluyor

Programa katılmak isteyenler, karinca.suricifatih.com adresinden kayıt başvurularını gerçekleştirebiliyor.

