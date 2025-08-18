Firari inekler şehri bastı! Trafikte şaşkına çeviren görüntüler

Çorlu'dan komedi filmlerini aratmayacak görüntüler geldi. Kırsal bölgedeki bir çiftlikten kaçan 8 inek, şehir merkezine indi. Kentin trafiğinin en yoğun olduğu bulvara çıkan sürü, trafiği alt üs etti.

Sürücülerin canını tehlikeye atan inekler refüje çıkıp dinlendi, bazıları otladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri ineklerin sahibini bulmak için seferber oldu.

Polisin telefonla ulaştığı hayvanların sahibi, koruma bekçisinin de yardımıyla 8 ineğini alarak çiftliğe geri götürdü.

Trafikteki vatandaşlar ise ineklerin ilginç görüntüsünü çekmek için birbirleriyle yarıştı.