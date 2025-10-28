Menü Kapat
14°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Gece yarısı aksiyonu! Kaçan zehir taciri polis otosun çarpınca yakalandı

Tekirdağ'da zehir taciri polis kovalamacası kazayla son buldu. Yaşanan kovalamacada motosikletli zehir taciri polis aracına çarparak durabildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

'da gece saatlerindeki polis motosikletli kovalamacası aksiyon filmlerini aratmadı. Muhittin Mahallesi Bağlariçi mevkiinde gece saatlerinde bölgede devriye gezen Yunus ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen bir şahsı fark etti.

Gece yarısı aksiyonu! Kaçan zehir taciri polis otosun çarpınca yakalandı

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Polisi gören kişi, motosikletle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletli, Bağlariçi 3. Sokak'ta ekip aracına çarptı. Yunus ekiplerince yakalanan 23 yaşındaki E.T.'nin yapılan üst aramasında satışa hazır hale getirildiği değerlendirilen metamfetamin ve maddesi ile nakit para ele geçirildi.

Gece yarısı aksiyonu! Kaçan zehir taciri polis otosun çarpınca yakalandı

İLK SABIKASI DEĞİL

E.T.'ye daha önce de uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli işlemleri için karakola götürüldü. İfadesinin ardından adliyeye çıkarılan E.T., uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

