Geçmeyen kireç lekelerini anında yok ediyor! İşte zorlu kireç lekelerine elveda dedirten o sihirli yöntem

Banyo ve mutfaklardaki musluklar, duş başlıkları, cam yüzeyler ve fayanslardaki o inatçı, beyaz kireç lekeleri, temizliğin en büyük kabusudur. Ağır kimyasallara başvurmadan, mutfağınızdaki sadece iki basit malzemeyle, en zorlu kireç tabakalarını bile dakikalar içinde çözebileceğiniz doğal ve şaşırtıcı yöntemi açıklıyoruz.
Beyaz Sirke (Asetik Asit) ile Banyo ve Muslukları Yenileme: Beyaz sirke, içerdiği asetik asit sayesinde kireçle kimyasal reaksiyona girerek onu çözen en güçlü doğal asitlerden biridir.
Karbonat ve Sirke Macunu: Yüzey Koruyucu Aşındırıcı: Karbonat, tek başına alkali olsa da, sirke ile birleştiğinde oluşan kimyasal tepkime (köpürme), kireci yüzeyden kabartmaya yardımcı olur. Ayrıca karbonat, nazik bir aşındırıcı görevi görerek ovma sırasında yüzeyi çizmeden temizler. Macunu inatçı lekelere uygulayıp, sirke püskürterek oluşan köpürme gücüyle kireci çözebilirsiniz.
Limon Tuzu (Sitrik Asit) ve Kaynar Su Şoku: Limon tuzu (sitrik asit), sirkeye göre daha güçlü bir asidik yapıya sahiptir ve bu da onu zorlu kireç lekelerinde çok etkili kılar.