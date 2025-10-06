Menü Kapat
18°
Gelinlikleri gören ekipler şaşkına döndü! Uyuşturucuyu boncuk şeklinde işlemişler! Tam 25 kilo

Kayseri’de jandarma ekipleri aldıkları ihbarla operasyonun düğmesine bastı. Yapılan çalışmalarda iki gelinliğin üzerine işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Komutanlığı kente giren bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarını alınca harekete geçti. Ekipler tarafından durdurulan araçta aramalar yapıldı. İki gelinliğin üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Gelinlikleri gören ekipler şaşkına döndü! Uyuşturucuyu boncuk şeklinde işlemişler! Tam 25 kilo

TAM 25 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gençleri zehirlemek isteyen suçlulara fırsat vermeyeceklerini vurguladı. Çiçek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gelinlikleri gören ekipler şaşkına döndü! Uyuşturucuyu boncuk şeklinde işlemişler! Tam 25 kilo

"Hangi yolu denerse denesinler kolluk kuvvetlerimiz gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara fırsat vermiyor, vermeyecek. Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız istihbari çalışmaları neticesinde şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada araçta bulunan 2 adet gelinlik elbise üzerine boncuk şeklinde işlenmiş ve emdirilmiş 25 kilo 400 gr uyuşturucu madde yakalanmıştır. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız. Gençlerimizi zehirlemenize izin vermeyeceğiz. Bu başarılı operasyonla zehir tacirlerini kıskıvrak yakalayan İl Jandarma Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

Gelinlikleri gören ekipler şaşkına döndü! Uyuşturucuyu boncuk şeklinde işlemişler! Tam 25 kilo
