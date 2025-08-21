Menü Kapat
Goril yavrusu Zeytin'e veda zamanı! Nijerya'ya gitmek için hazırlanıyor

Ağustos 21, 2025 09:19
1
Zeytin, Nijerya'ya gitmek için hazırlanıyor

İstanbul Havalimanı'nda Nijerya’dan Tayland’a transit gönderilmek istenirken yakalanan ve rehabilitasyon süreci süren goril yavrusu Zeytin'in Nijerya'ya gönderilmesi için hazırlıklar sürüyor.

2
Zeytin1

İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl Nijerya’dan Tayland’a transit gönderilmek istenirken yakalanan ve rehabilitasyon süreci süren goril yavrusu Zeytin, memleketine dönmeyi bekliyor...

3
Zeytin2

Zeytin'in Nijerya’daki doğal yaşam alanına dönmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) hazırıklarını sürdürüyor. 

4
Zeytin3

NİJERYA'DA NEREYE GÖNDERİLECEK?

Zeytin'in Nijerya'da bulunan ve halihazırda kurtarılmış Bili isimli üç yaşında dişi bir gorilin bulunduğu, kurtarılmış hayvanların rehabilitasyonunda onlarca yıllık deneyime sahip bir PASA üyesi olan Drill Ranch isimli tesise gönderilmesi planlanıyor.

5
Zeytin4

DKMP'DEN 'ZEYTİN' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

 "Şefkatle koruduk, sevgiyle büyüttük, uğurlamaya hazırlanıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda yakalanan ve CITES belgesi olmadan taşınmak istenen yavru goril, ilk andan itibaren veteriner hekimler ve uzman bakıcılarımız eşliğinde özenle korundu. Nesli tehlike altında olan bu özel canlının, uluslararası sözleşmelerle(CITES) koruma altında olduğunu biliyorduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle ismini, 'Zeytin' koyduk. O artık sadece bir hayvan değil; doğaya, masumiyete ve yaşama olan saygımızın simgesi. CITES Sekretaryası ve ilgili kurumlarla yürüttüğümüz titiz sürecin ardından, Zeytin'in yalnızca rehabilitasyon merkezinde bakılması şartıyla Nijerya’ya iade işlemlerini başlattık. Hayvan refahını merkeze alarak; yasadışı ticarete karşı güvence, uygun iklim koşulları, stresin en aza indirilmesi kriterlerini dikkate aldık. Zeytin, THY ile IATA kurallarına uygun şekilde, güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı rehabilitasyon merkezine uğurlanacak. Onu sevgiyle büyüttük, şimdi doğaya bir umut olarak geri dönüyor. Tüm süreci şeffaflıkla yürüterek, nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz"

6
Zeytin5

THY İLE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GÖNDERİLECEK

Zeytin, Türk Hava Yolları (THY) ile Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına uygun şekilde güvenli bir yolculukla doğal yaşamına daha yakın olacağı Nijerya'daki rehabilitasyon merkezine uğurlanacak.

