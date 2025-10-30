Menü Kapat
19°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yasemin Güldemir

Günlerce aç ve susuz kaldı, ekipler seferber oldu! 29 Ekim'de özgürlüğe uçtu

Eskişehir'de 4 gün önce havalandırma boşluğuna düşen güvercin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında özgürlüğüne kavuştu. Günlerce aç ve susuz kalan güvercin, 1 gece AKUT personelinin evinde misafir oldu.

Eskişehir'de yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisinin yaşadığı evin havalandırma boşluğuna güvercin düştü. Kanat çırpma seslerini fark eden ev sahibi, kendi imkanlarıyla güvercini kurtaramadı. Nereye müracaat edeceğini de bilemeyen ev sahibi, en sonunda AKUT ile iletişime geçti.

Günlerce aç ve susuz kaldı, ekipler seferber oldu! 29 Ekim'de özgürlüğe uçtu

29 EKİM'DE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

İhbar üzerine adrese giden AKUT Eskişehir ekibi, talihsiz hayvanın kurtarılması için çalışma başlattı. Kuş, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sağ salim kurtarıldı. Oldukça aç ve susuz durumda kalan kuş, ekip tarafından beslendi. Veteriner kontrolünden geçirilen güvercin, 1 gece AKUT personelinin evinde misafir oldu. Ev sahibi tarafından ismi 'Mutlu' koyulan güvercin, AKUT Eskişehir Operasyon Merkezi'ne getirildi. Uçması için herhangi bir engel olup olmadığı tekrar kontrol edilmesinin ardından kuş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda doğaya özgür bırakıldı.

Günlerce aç ve susuz kaldı, ekipler seferber oldu! 29 Ekim'de özgürlüğe uçtu

"AÇ, SUSUZ 4 GÜN BOYUNCA ORADA HAYATTA KALMIŞ"

Operasyonu anlatan AKUT Eskişehir Ekip Lider Yardımcısı Ekrem Meriç, "Güvercin, zemin üstü 1'inci kattaydı. İlk olarak, havalandırma kapağını yerinden çıkartıp yılan kamera ile güvercini görüntülemeye çalıştık. Güvercin, boy hizasında bir havalandırmadan aşağıya 3'üncü kattan düşmüş ve dar bir alandaydı. Yaklaşık 1 saatin sonunda ekibimizle birlikte, güvercini düştüğü yerden kurtardık. Aç, susuz 4 gün boyunca orada hayatta kalmış. Gece, bir ekip arkadaşımızın evinde misafir oldu. Karnını doyurduk, susamıştı, oldukça fazla su içti. Sabah veteriner kontrolünün ardından burada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla beraber kendisini doğaya bırakma niyetindeyiz" dedi.

Günlerce aç ve susuz kaldı, ekipler seferber oldu! 29 Ekim'de özgürlüğe uçtu

"ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Bu tür olaylara karşı ne gibi önlemler alınabileceğini anlatan Meriç, şunları söyledi:
"Bacaların yukarıdan telle örülmesini istiyoruz. Bütün apartmanlarda bu tarz olaylar yaşanabiliyor. Ben daha önce saksağan ve karga düştüğünü de görmüştüm. Bu nedenle baca etraflarının rabis teli ile kapatılmasında fayda var. Bina yöneticilerinin ve sakinlerinin buna dikkat etmesini özenle rica ediyoruz."

