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 | Baran Aksoy

Gurbetçiler akın akın geliyor! Sınır kapıları doldu taştı

Koca bir yılın ardından yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, akın akın Türkiye'ye gelmeye başladılar. Sınır kapılarından yurda girişleri sürüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:20

Yıllardır vatan topraklarında uzakta yaşayan , sezonunun başlamasıyla 'ye akın akın gelmeye başladı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerinden bazıları uzun bir yolculuğun ardından yurda ulaştı.

Gurbetçiler akın akın geliyor! Sınır kapıları doldu taştı

"BİR YIL BOYUNCA BİR AY TÜRKİYE'DE GEÇİRMEK İÇİN BEKLİYORUZ"

Çalışmak için 1997'de memleketi 'ten ayrılıp 'ya giden Hasan Yiğit, "Yurdumdan ayrıldığım günden beri özlem çekiyorum. Orada sabah kalkıyoruz robot gibi işe gidiyoruz, akşam eve geliyoruz. Bir yıl boyunca bir ay Türkiye'de geçirmek için bekliyoruz. Türkiye'de geçireceğimiz bir ay bize bir yıllık enerji veriyor. Dilimiz Türkçe dönüyor ya o bize yetiyor, mutluluk veriyor" diye açıklamalarda bulundu.

Gurbetçiler akın akın geliyor! Sınır kapıları doldu taştı

"İZİN ALABİLİRİZ ANCAK YEVMİYEMİZİ KESİYORLAR"

Fransa'dan 'e giden Mücahit Can ise gurbette her zaman özlem içerisinde yaşadığını söyledi. Gurbette günlerin hep buruk geçtiğini belirten Can, "Bayramlar özellikle çok zor geçiyor. İzin alabiliriz ancak yevmiyemizi kesiyorlar. Burada olduğumuz zaman aileler bir araya geliyor, toplanıyorsunuz bütün kardeşler, anne baba kalabalık oluyor. En çok bayramları özlüyor insan" diye konuştu.

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ETİKETLER
#türkiye
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