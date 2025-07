Gurbetçiler akın akın geliyor! Sınır kapıları doldu taştı

Yıllardır vatan topraklarında uzakta yaşayan gurbetçiler, tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye akın akın gelmeye başladı. Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçilerinden bazıları uzun bir yolculuğun ardından yurda ulaştı.

"BİR YIL BOYUNCA BİR AY TÜRKİYE'DE GEÇİRMEK İÇİN BEKLİYORUZ"

Çalışmak için 1997'de memleketi Gaziantep'ten ayrılıp Fransa'ya giden Hasan Yiğit, "Yurdumdan ayrıldığım günden beri özlem çekiyorum. Orada sabah kalkıyoruz robot gibi işe gidiyoruz, akşam eve geliyoruz. Bir yıl boyunca bir ay Türkiye'de geçirmek için bekliyoruz. Türkiye'de geçireceğimiz bir ay bize bir yıllık enerji veriyor. Dilimiz Türkçe dönüyor ya o bize yetiyor, mutluluk veriyor" diye açıklamalarda bulundu.

"İZİN ALABİLİRİZ ANCAK YEVMİYEMİZİ KESİYORLAR"

Fransa'dan Nevşehir'e giden Mücahit Can ise gurbette her zaman özlem içerisinde yaşadığını söyledi. Gurbette günlerin hep buruk geçtiğini belirten Can, "Bayramlar özellikle çok zor geçiyor. İzin alabiliriz ancak yevmiyemizi kesiyorlar. Burada olduğumuz zaman aileler bir araya geliyor, toplanıyorsunuz bütün kardeşler, anne baba kalabalık oluyor. En çok bayramları özlüyor insan" diye konuştu.