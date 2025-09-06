Haliç Üniversitesi'nde iki gencin kediyle oynadığı oyun sosyal medyada viral oldu

Öğrencilerin kediyi rahatsız etmeden, sevimli tavırlarıyla onunla oyun oynamaya çalıştıkları görüntüler kısa sürede yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı. Uykusundan uyanmak istemeyen kedi ile öğrencilerin arasındaki tatlı oyun, sosyal medya kullanıcıları tarafından “renkli anlar” olarak yorumlandı. Hayvan sevgisinin en doğal haliyle ortaya çıktığı bu anlar, hem öğrencilerin eğlenceli dakikalarına hem de izleyenlerin içini ısıtan görüntülere sahne oldu. Üniversite öğrencilerinin dostane tavırlarıyla viral olan video, kısa sürede gündemin en çok paylaşılan içerikleri arasına girdi.