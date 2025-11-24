Menü Kapat
Hasan amca hayatla tek başına mücadele ediyor! "Tuvaletim, banyom bile yok"

Eskişehir'de ailesinden uzak ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki Hasan Gürbüz, 15 yıldır bir binanın bodrum katında hayata tutunmaya çalışıyor. Üç yıldır 5 bin lira yaşlı aylığı aldığını söyleyen Gürbüz, tuvaleti ve banyosu olmayan bir yerde yaşam mücadelesi veriyor. Eşinden ayrılan Gürbüz'ün 30 yıldır kızlarıyla görüşmeyip, iki tarafın da birbirini arayıp sormadığını söyledi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 16:55

'de hayatla tek başına mücadele eden Hasan Gürbüz 75 yaşında. Çeşitli sağlık sorunlarıyla baş eden yaşlı adam 15 yıldır bir binanın bodrum katında hayata tutunmaya çalışıyor. Gürbüz, soğukların başlaması ile birlikte hayatının daha da zorlaştığını anlattı. Gençliğinde inşaat işçiliği ve demircilik gibi işler yaparak para kazandığını anlatan Hasan Gürbüz, "İnşaatlarda çalışıyordum. Çalıştığım çoğu yer sigortamı doğru yatırmamış. Mesela bir ay çalışmışım, üç gün yatırmış. Yapan adamı mahkemeye verdik, biz usulsüz çıktık. Çalıştığımdan çok daha azı çıktı. Bin 200 gün falan çalıştığım çıktı. Sonra da bıraktım. Bir şey yapamadık. Hanımımdan ayrılmıştım. İki kızım var, onlarla da 30 yıldır görüşmüyoruz. Onlar beni aramıyor, ben de onları aramıyorum" diye anlattı.

Hasan amca hayatla tek başına mücadele ediyor! "Tuvaletim, banyom bile yok"

BU HALİNE DE ŞÜKREDİYOR

Kaldığı yerin geceleri çok soğuk olduğu ve yardımseverlerin yakacak yardımlarıyla soba yakabildiğini söyleyen Hasan Gürbüz, "Buraya yeni geldiğimde dışarısıyla buranın havası çok farklı. İçerisi daha soğuk oluyor. Biraz durduğum zaman ellerim üşümeye başlıyor. Bak şimdi benim ellerim buz gibi. Hep buradayım, bu şekildeyim. Şükür, elhamdülillah. Allah'ıma şükürler olsun. Aç değilim, açıkta değilim, sokakta değilim. Onun için Rabbime şükür ediyorum" belirtti.

Hasan amca hayatla tek başına mücadele ediyor! "Tuvaletim, banyom bile yok"

"DEVLETİMİZ YAPACAĞINI YAPIYOR"

Artık güçten düştüğü için eskisi gibi çalışamadığını anlatan 75 yaşındaki Gürbüz, "Devletimiz zaten yapacağını yapıyor. Sadece ben değilim ki. 85 milyonluk Türkiye. Hangi birimize el uzatsınlar. Ona biraz yetiyor, buna biraz yetiyor. Oluyor, bir şeyler oluyor. Yine hiç yoktan iyidir. Allah bereket versin, 3 yıldır 5 bin lira yaşlı aylığı alıyorum. Devletimizden 72 yaşıma kadar hiç para almadım, maaşa yazılmadım. O zamanlar iş yapıyordum, inşaat işleri yapıyordum. Çatıya çıkıyordum. Çatı işleri yapıyordum. Şimdi yapamıyorum artık. Geçti, güçten düştüm" dedi.

Hasan amca hayatla tek başına mücadele ediyor! "Tuvaletim, banyom bile yok"

"ENSEMDE BÜYÜK BİR ŞİŞLİK VAR"

Çeşitli sağlık sorunları olduğunu ve düzenli ilaç kullandığını belirten Hasan Gürbüz, " hastalığım var. Onun yüzünden şu merdivenleri bile çıkıp inmekte zorlanıyorum. Ensemde bir şişlik var. Kimisi yağ bezesi diyor. Kimisi başka bir şey söylüyor. O, neyin nesidir bilmiyorum" şeklinde konuştu.

