Yaşam
Hem suçlu hem güçlüler! Kestane toplamak için gittiler kan akıttılar!

Bursa'da kestane toplamada kan döküldü. Uludağ'a kestane toplamaya giden grup ile arazi sahipleri arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya döndü. Aynı aileden 3 kişi saldırıda yaralanırken saldırganlar silahlarını bırakıp olay yerinden kaçtı.

Bursa'da kestane toplamak için Uludağ'a çıkan grup ile arazi sahipleri arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda aynı aileden 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar silahlarını olay yerinde bırakıp sırra kadem bastı.

Hem suçlu hem güçlüler! Kestane toplamak için gittiler kan akıttılar!

UYARIYA KARŞILIK KAN DÖKTÜLER!

Yıldırım ilçesi Erikli Yayla mevkisinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arazi sahipleri tarafından, kestane toplamak için gelen şahıslara "Burası tapulu arazi, topladıklarınız sizin olsun ama arsadan çıkın" uyarısı yapıldı.

Hem suçlu hem güçlüler! Kestane toplamak için gittiler kan akıttılar!

Uyarıyı dikkate almayan iki şüpheli, ile yer sahipleri arasında tartışma çıktı. Şahıslar, "Burada bekleyin" diyerek bölgeden ayrıldı. Kısa süre sonra ise yanlarına aldıkları 5 kişiyle geri döndüler. Bu kez üzerlerinde getirdikleri tabancaları çıkaran şahıslar, Mustafa Gültekin, Halil Gültekin ve Önder Gültekin'i hedef aldı.

Hem suçlu hem güçlüler! Kestane toplamak için gittiler kan akıttılar!

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİYİ VURDULAR

Silah sesleri yaylada yankılanırken, talihsiz 3 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hem suçlu hem güçlüler! Kestane toplamak için gittiler kan akıttılar!

SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırganlar ise paniğe kapılıp silahlarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Polis ekipleri dağlık alanda geniş çaplı operasyon başlatırken, köylüler büyük panik yaşadı. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hem suçlu hem güçlüler! Kestane toplamak için gittiler kan akıttılar!
