Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

İklim değişikliği kestane balını da vurdu! Uzman isimden 'kulağa küpe yapılması gereken' uyarı

Küresel iklim değişikliği, kestane balı veriminin düşmesine neden oldu. Kestane balı üretiminde iklim değişikliğine bağlı olarak orman gülü polenleri tespit edildi. Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'ndan önemli bir uyarı geldi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 16:21

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na göre iklim değişikliği, kestane balının veriminin düşmesine sebep oldu. Bala orman gülü polenlerinin karıştığını gözlemlediklerini ifade eden Kekeçoğlu, tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu.

"POLEN ANALİZİ YAPILMIŞ BAL TÜKETİLMELİ"

Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, bu yıl Türkiye genelinde üretim sahalarında yaptıkları incelemeler neticesinde iklim değişikliğinin arıcılık üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemlediklerini söyledi. Kekeçoğlu, Bakanlığın genelgesi doğrultusunda kestane balında yüzde 70 kestane poleni olması gerektiğini belirterek, bu konuda Türkiye çapında araştırmalar yürüttüklerini anlattı.

İklim değişikliği kestane balını da vurdu! Uzman isimden 'kulağa küpe yapılması gereken' uyarı

Araştırmalarla elde ettikleri bulguları paylaşan Kekeçoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl 5 ilden aldığımız örnekleri üzerinde yaptığımız analizlerde kestane balı niteliği taşıyan 100 bal örneğinden çok azı, Bakanlığımızın yüzde 70 polen standardına ulaşıyor. Örneklerde kestane poleni yok denecek kadar az çıkıyor. İşin en kötü tarafı da kestane balına orman gülü polenlerinin karıştığını görüyoruz.

Bu nedenle halkımıza uyarıda bulunmak istiyorum, yediğiniz balların polen analizlerinin yapıldığından emin olun. Kestane balı diye yediğimiz ballarda orman gülü poleni varsa o zaman tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz."

İklim değişikliği kestane balını da vurdu! Uzman isimden 'kulağa küpe yapılması gereken' uyarı

Gal arısı zararlısının kestane çiçeğine etkilerinin geçen yıllarda görüldüğünü fakat bu yıl verimde düşüşün tamamen küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olduğunun altını çizen Kekeçoğlu, "Gal arısı bundan önceki yıllarda yüzde 50 ağaca zarar verdi. Arılar üzerinde yıllardır yaptığımız çalışmada, arılar iklim değişiminden direkt etkilenmiyor, daha çok sekonder (ikincil) etkileniyor çünkü arıların kitinden oluşan vücut yapısı onları çok yüksek sıcaklıklardan da koruyor ama çiçeklerin olmaması, çiçeğin özü yani nektarın bulunmaması açlıkla karşı karşıya kalmalarına neden oluyor. Asıl tehlike arıların açlıkla karşı karşıya kalmaları." ifadelerini kullandı.

Kekeçoğlu, bu yıl kestane döneminde de yüksek rakımlarda orman güllerinin çiçek açtığını ve nektar karışımının bundan kaynaklı olabileceğini öngördüklerini dile getirerek, "O dönemde kestane balı yapan arı, orijinal bala orman gülü nektarını az da olsa karıştırdı. Bu durum yediğimiz bala daha dikkatli bakmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bazı kişilerin metabolik hastalıkları olabiliyor. Yani bilmeden çiçek veya kestane balı diye yediği bal orman gülü balı ise o zaman büyük tehlikeyle karşı karşıya olabilirler." diye konuştu.

İklim değişikliği kestane balını da vurdu! Uzman isimden 'kulağa küpe yapılması gereken' uyarı

SAĞLIK AÇISINDAN CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR

Orman gülü balı ile kestane balı karıştığında sağlık açısından ciddi sorunlar yaşanabileceğini belirten Kekeçoğlu, doktor tavsiyesine göre hareket etmek gerektiğini vurguladı.

Doğal bal tüketiminin önemine dikkati çeken Kekeçoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki yıllarda karamsar olmadan bakarak inşallah iklim bu kadar değişmez diyelim. İnşallah ormanlarımız bu şekilde yok olmaz. Orman arılar için çok önemli. Ormandan elde ettiğimiz bal kaliteli bal olarak nitelendiriliyor. Bu kadar bitkisel ilaçlamanın olduğu dönemde tercihimiz orman içinden aldığımız bal oluyor çünkü ormandan aldığımız bal doğal ve temiz olan bal niteliği taşıyor. O yüzden orman arı ilişkisi bizim için çok önemli."

