Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Herkes buraya akın ediyor! Bozkırdaki timsah gözü: Altından başka göllerle bağlantısı var

Sivas'ta bulunan Dipsizgöl, timsah gözünü andıran görüntüsüyle ziyaretçi akınına uğruyor. Görüntüsü kadar rivayetleriyle de konuşulan gölün yer altından başka il ve ilçelerdeki göllerle bağlantısı olduğuna inanılıyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
11:29
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
11:29

’ın Doğanşar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Dipsizgöl, bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Tabiat parkı ilan edilen göl, timsah gözünü andıran şekliyle dikkat çekerken serin havasıyla da keyifli bir dinlenme imkanı sunuyor.

Herkes buraya akın ediyor! Bozkırdaki timsah gözü: Altından başka göllerle bağlantısı var

DAHA DERİNE İNİLMİYOR

Göl derinliği 17 metreye kadar ölçülebilirken, yosunlu yapısı daha derine inilmesine izin vermiyor. Göldeki yosunlar düzeli olarak temizlense de her yıl doğal olarak yeniden yosunlarla kaplanıyor. Gölün yer altından başka il ve ilçelerdeki göllerle bağlantısı olduğuna inanılıyor.
Gölün ziyaretçileri, dipsiz gölün eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirtip, bölgenin ise bol ve temiz oksijene sahip olduğunu dile getirdiler.

Herkes buraya akın ediyor! Bozkırdaki timsah gözü: Altından başka göllerle bağlantısı var

TABİAT PARKI İLAN EDİLMİŞTİ

Dipsizgöl ve şelalesi, 2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesinin arından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, tabiat parkı ilan edilmişti.
Sivas’ın Doğanşan ilçesi sınırları içerisinde yer alan göl Sivas-Doğanşar karayolunun 60. Kilometresinde yer alıyor.

Herkes buraya akın ediyor! Bozkırdaki timsah gözü: Altından başka göllerle bağlantısı var
#sivas
#turizm
#Dipsizgöl
#Doğanşar
#Tabiat Parkı
#Tabiat Güzelliği
#Sivas Doğanşar
#Yaşam
