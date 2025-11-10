Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

İdrar içirerek tedavi etmeye çalışıyorlardı! “Hurafe bilgiler var” diyen uzman uyardı

Afrika kökenli Sat-1 virüsünün neden olduğu şap hastalığı Türkiye’de birçok bölgede görüldü, ekonomik kayıplar yaşandı. Bazı bölgelerde vatandaşların hayvanlara idrar içirerek tedavi uygulamaya çalıştığı görülürken uzman isim bu uygulamaların yanlış olduğunu vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Şentürk, ile mücadelede birçok hurafe bilgi oluğunu belirtti. Uzman isim açıklamasında havyan yetiştiricilerinin uygulaması gereken yöntemleri de aktardı.

İdrar içirerek tedavi etmeye çalışıyorlardı! “Hurafe bilgiler var” diyen uzman uyardı

“HURAFE BİLGİLER VAR”

Afrika kökenli Sat-1 virüsünün neden olduğu şap hastalığının Türkiye'de ciddi ekonomik kayba yol açtığına dikkat çeken Şentürk, hastalıkla mücadelenin en etkili yolunun olduğunu vurguladı. Bununla birlikte alınacak bazı önlemlerle hastalıkla daha etkin mücadele edilebileceğini anlattı.
Birçok üreticinin kulaktan dolma bilgilerle mücadele ettiğini duyduklarını dile getiren Şentürk, şöyle konuştu:
"Bazı hurafe bilgiler var. Domates yedirilmesi ya da idrar içirilmesi gibi uygun olmayan mücadele yöntemleri uygulanıyor. Bunlardan uzak kalmalarını tavsiye ederim. Küflü domates yedirilmesini önerenler bile oluyor duyuyoruz. Domates asidik bir yapıya sahiptir. Bu virüsün en önemli özelliklerinden bir tanesi, asidik ortamlarda ve çok yüksek alkollü ortamlarda canlılığını çok fazla sürdüremez. Ama domates yedirmekle mücadele olmaz."
İdrar içirilmesinin de farklı hastalıkların hayvandan hayvana geçmesine yol açabileceğine dikkati çeken Şentürk, "Çok basit uygulamaları var örneğin karbonat uygulamaları yapabilirler. Sirkeli suyla hayvanların ağızlarını dezenfekte edebilirler. Aslında en iyisi veteriner arkadaşların gösterdiği yolda ilerlemek" dedi.""

İdrar içirerek tedavi etmeye çalışıyorlardı! “Hurafe bilgiler var” diyen uzman uyardı

"SİRKE SULANDIRILIP KULLANILMALI"

Yemek sodasının sulandırılıp ağız bölgesine uygulanmasını öneren Şentürk
"Hatalı olanlardan birisi de çok yoğun konsantrasyonda sirke uygulamaları yapılıyor. Bunlar da hayvanlarda ağız bölgesinde bazen yemek borusunda sirkenin sebep olduğu olumsuzluklara bağlı farklı lezyonların oluşmasına ve hayvanın acı çekmesine yol açabiliyor. Sirkeyle ağzı yıkayabiliyor. Evet sirke kullanabilir ama bunun sulandırılması gerekiyor. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse en azından bire 9 oranında sirkeyi sulandırıp ağız bölgesindeki lezyonlar üstüne uygulayabilirler. Yüzde 10'luk bikarbonat, yemek sodası uygulaması yine önemli etkilerden bir tanesine sahiptir." İfadelerini kullandı.

İdrar içirerek tedavi etmeye çalışıyorlardı! “Hurafe bilgiler var” diyen uzman uyardı

“EN ÖNEMLİ UYGULAMA AYAK DEZENFEKSİYONU”

İşletmeye şap virüse girdikten sonra yetiştiricilerin yapacağı en önemli uygulamanın, ayak banyolarını, ayak havuzlarını kullanmaları olacağını belirten Şentürk, hastalığa yakalanan işletmelerde hayvanlara, D vitamini, çinko, A ve E vitamini verilmesini önerdi. Antibiyotik ve ağrı kesici gibi ilaçların veteriner hekime danışmadan kullanılmaması gerektiğini belirten Şentürk,
"Ayaklarda ve işletmedeki dezenfeksiyon için eğer işletme sahibinin ekonomik gücü çok yüksek değilse bire 18 oranda çamaşır suyuyla ortamı dezenfekte edebilirler. Ayak lezyonları için yüzde 2'lik süt kestik veya yüzde 3-5 bakırsülfat (göz taşı) uygulaması yapabilirler. Bu virüs güneşi sevmez. Virüs güneş ışığında iki gün içinde ortadan kaybolur ama nemli ortamlarda altı ay kadar canlılığını koruyabiliyor. O nedenle yeteri miktarda güneş ışığı almayan ağırlarda küçük işletmelerde, dezenfekte etmek büyük önem taşıyor." Uyarısında bulundu.

