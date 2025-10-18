Iğdır'da refüj tepkisi: Yol daraldı, kaza kaçınılmaz oldu

Iğdır'da belediye Halfeli Caddesine refüj yaptı. Seyir halinde bir araç yeni yapılan refüje çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından konuşan çevre sakinleri, refüjün dar olan caddeyi daha da kullanışsız hale getirdiğini belirterek, uygulamayı eleştirdi. Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için yolun yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. Belediye tarafından yapılan çalışmanın plansız olduğunu savunan bazı vatandaşlar, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'e de tepki gösterdi. Sosyal medyada da gündeme gelen olay sonrası yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Kazaya karışan araçta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.