Hava Durumu
Iğdır'da refüj tepkisi: Yol daraldı, kaza kaçınılmaz oldu

Iğdır'ın Halfeli Caddesi'nde Iğdır Belediyesi tarafından kısa süre önce yapılan refüj çalışması, yolun daralmasına neden oldu. Daralan yolda meydana gelen kazada bir araç refüje çıkarak hasar aldı. Olay, cadde üzerinde yaşayan vatandaşlar arasında tepkilere yol açtı.

Iğdır'da refüj tepkisi: Yol daraldı, kaza kaçınılmaz oldu
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 14:41

'da Halfeli Caddesine refüj yaptı. Seyir halinde bir araç yeni yapılan refüje çıkarak yaptı. Kazanın ardından konuşan çevre sakinleri, refüjün dar olan caddeyi daha da kullanışsız hale getirdiğini belirterek, uygulamayı eleştirdi. Vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için yolun yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu. Belediye tarafından yapılan çalışmanın plansız olduğunu savunan bazı vatandaşlar, Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş'e de tepki gösterdi. Sosyal medyada da gündeme gelen olay sonrası yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. Kazaya karışan araçta maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

