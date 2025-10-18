Aziz Yıldırım ve Ali Koç'tan Saran yönetimine çağrı! Borçların kapanması için kritik öneri

Fenerbahçe ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılıyor. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Koç toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Biz şampiyon yapamadık diye bizden sonra gelenler şampiyon yapmasın duruşu içinde olmayacağım" dedi.

''GRİ ALAN KALMAYACAKTI''

Ali Koç açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Olağanüstü seçimli genel kurulumuz çok iyi yönetildi. Sonuçlar açıklanınca biz de Fenerbahçemiz’e yakışan şekilde devir teslim yaptık. Bu vesileyle Sadettin Saran ve yönetiminin Fenerbahçe’ye yakışır şekilde teslim aldığın düşünüyorum. Başkan o süreçten beri ne zaman görüşmemiz gerektiğinde açık ve şeffaf şekilde yaptık. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Geçtiğimiz gün olağanüstü genel kurulda geçmeyen maddelerin hem kulübümüzün işleyişindeki gerekliliğine hem mali yapının sürdürülebilirliğine vurgu yapan bir mektup aldım. Bugün Ülker Arena’da biri gelip konser vermek istediğinde kiralayamıyoruz. O gün ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ısrarlar bu maddelerin yıllardır onaylandığı gibi, onaylanması gerektiğini Fenerbahçe’yi seven, düşünen her kongre üyesinin sorumluluğu olduğunu söyledik.

Kim seçilirse seçilsin, bu maddelerin kulübümüzün faaliyetlerini kilitleyeceğini ifade ettik. Aslında buradaki hesap bizim kazanmamız üstüneydi. Aslında kulüp siyasetimizin Fenerbahçemiz’e ne kadar zarar verdiğini gördük. En önemli şey buradan ders almak olacaktır. Satır arası okuduğunuzda aslında bu Fenerbahçe Spor Kulübü’nün seçeceği başkan ve yönetim kurulu üyelerine güvenmeme hissi doğuyor. Murat (Salar) bey dedi ki Emlak Konut ile yapacağımız anlaşmalarda gri alan kalmayacak dedi. Diğer bir deyişle bizler olsaydı gri alan kalacaktı. Belki de biz usulsüzlük yapacaktık mesajı doğuyor."

"KULÜBÜN MENFAATİNEYSE BEN KARŞI DEĞİLİM"

Aziz Yıldırım ise "Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kalmıştır" dedi. Gayrimenkuller ve kulübün taşınmazlarına yönelik fikirlerini aktaran Aziz Yıldırım şöyle konuştu:

"Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değiliz, kendisiyiz. Kimseden de korkmayız. Murat Bey'in anlattığı 6. madde. Ülker'le anlaşma yaptınız mı, yaptınız. Ben de yaptım. Ülker'le biz kar paylaşımını yüzde 50-50 yapacaktık, yüzde 20 de Emlak Konut alacaktı. O arsaya bir kolej bir de 50 yataklı otel yapılıp erkek basketbol takımına verilecekti. Böyle bir anlaşmanız var mı? Varsa bunu anlatın. Gidip Emlak Konut'la anlaşma yaptınız, bunu anlatsanıza insanlara, bilelim. 2 arsada 150 milyon Euro gelir gelecek dediniz. Bir arsada 70 milyon Euro oluyor o zaman. Bununla ne yapacağınızı anlatsanıza. Bankalar Birliği'ne şu kadar borcumuz var, yılda da bu kadar faiz ödüyoruz deyin. Kayışdağı'ndaki arsayı Aziz Yıldırım ve arkadaşları 35 milyon dolara aldı. Biz burayı satıp banka borcunu kapatacağız deyin. Satın Kayışdağı'nı, ben geçen araştırdım 70 milyona hemen satarız. Ondan sonra da Ülker arazisine ne yaparsanız yapın. Böyle yetki isteyin, ben şahsım olarak hemen elimi kaldırırım. Böyle anlatınca ucu bucağı belli olmuyor. Açık şekilde gelip anlatın, yoksa kulübün menfaatineyse ben karşı değilim."

"ATAŞEHİR'İ YAPALIM, KAYIŞDAĞI'NI DA SATALIM VE BORCU KAPATALIM"

Aziz Yıldırım, görevde bulunduğu dönemlerde yapılan yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

"2013'te ben yetki almışım. Yetki aldıktan sonra Fenerbahçe'nin malını satmadım. 550 dönüme yakın arsa aldım. Bugün arsalar herhalde 200 milyon doların üzerinde. Sizler de arsa alın, kulübe bırakın. Ben 10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Üniversiteyi, Medicana'ya verdiniz. Hangi şartlarda verdiniz, bilen var mı? İncek arsası var. Burayı satıyorlar dediler. Ben de kulübe yazı yazdım, eğer satıyorsanız ben almaya hazırım. Bana cevap geldi, burayı satmıyoruz, kiraya vereceğiz. Hangi şartlarda verdiniz? Fenerbahçe'nin menfaatine bir şey varsa biz niye karşı çıkalım. 8 tane villa vardı sattınız, Suadiye'de 2 ev vardı sattınız. Niye sattınız, kaça sattınız. Ben de bunlardan dolayı 'bu maddeleri şahsen veto edeceğim' dedim. 1 milyon üye projesi kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Yüzde 90'ı bitmişti. Geçen sene gittim, yüzde 10'luk kısmı duruyor. Orayı yapmaya talibim. Ben yapıp kulübe hediye edeceğim. Hatta Kayseri Erciyes'te temeli atılmış, yarım kalan yerimiz var. Antalya'da yapılmış hazır yer var. Verin derneklere işletsinler, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilemeyen yer var, inceleyin. Gerekiyorsa dışarıdan gücümüz yettiğince yapalım. Sermaye artırımı yapacak mısınız? Bunu söylemiyorsunuz. Yapmayın demiyoruz, yapacağız deyin ve izin alın. Bu hafta içinde bunları yapıp kongrede anlatın. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen konulara karşıyız. Sizi tenkit etmiyorum çünkü yenisiniz.

Ama 25'inde muhakkak borç durumunu ortaya koyun, koymazsanız günahı sizin boynunuzda kalır. 2018'i de çıkarın, rica ediyorum. Bir çalışma yapın. Mesela basketbolun geliri ne kadar, gideri ne kadar, bu balansı nasıl sağlayacağız. Bunu sağlarsanız kulübe en büyük iyiliği sağlarsınız. Amatörlere ben çok önem verdim, destek oldum. Ama Türkiye'nin şartlarına da bakılarak bunların revize edilmesi lazım. Bu karar size ait. Çok konu var ama başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ataşehir'i yapalım, Kayışdağı'nı da satalım ve borcu kapatalım. Bir de Sadettin Bey, siz kongrede bir laf ettiniz, 'Siz locada FETÖ'cülerle otururken ben ifade veriyordum.' dediniz. Ben o dönem hapisteydim. Bunu da bir açarsanız sevinirim" diye konuştu.