Yaşam
 Ceyda Altun

İlginç gelir kapısı: Okul masraflarını 'kiralık kaleci' olarak çıkartıyor

Düzce'de üniversite öğrencisi Emre Yılmaz, Türkiye'de yaygın bir spor kültürü olan halı saha maçlarında oyuncuların genellikle tercih etmediği kaleci pozisyonundaki açığı değerlendirerek eğitim masraflarına katkı sağlıyor.

16.12.2025
10:20
16.12.2025
12:52

Düzce Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Emre Yılmaz, eğitimine devam ederken hobi olarak sürdürdüğü futbol tutkusunu kazanca dönüştürdü. Genç öğrenci, 'kiralık kaleci' olarak haftada ortalama 4-5 müsabakada görev alıyor.

İlginç gelir kapısı: Okul masraflarını 'kiralık kaleci' olarak çıkartıyor

"HERHANGİ BİR ALTYAPIM YOK"

Yılmaz, yaptığı açıklamada, kalecilik yapmayı sevdiğini ve arkadaşlarının talebi üzerine maçlara gittiğini belirtti. Halı sahaların 'aranan kalecisi' olarak nitelendirilmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Halı sahaların aranan kalecisi denildiğinde benim için bir iltifat oluyor. Fena değilimdir, güzel oynuyorum. Kalecilik yapmayı da seviyorum. Bu konuda herhangi bir altyapım yok. Ortaokulda okul takımında kaleciydim. Lisede bir müddet ara verdim. Hatta lisede topa değmedim diyebilirim" dedi.

İlginç gelir kapısı: Okul masraflarını 'kiralık kaleci' olarak çıkartıyor

"MÜSAİT OLDUKÇA MAÇLARI KAÇIRMIYORUM"

Yılmaz, organizasyonlarında kaleci bulmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Halı sahada maç oynanacağı zaman arkadaşlarım bana ulaşıyor. Müsait oldukça arkadaşlarımı kırmamaya çalışıyorum" diye konuştu.

İlginç gelir kapısı: Okul masraflarını 'kiralık kaleci' olarak çıkartıyor
