27°
Hatay'da baba Gökhan Semerci, sosyal medyada gördüğü akımla tüm şehre kızının doğum gününü kutlattı. Semerci, aracının arkasına astığı ‘Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız’ yazısıyla şehri turladı. Her gören kornaya bastı, görüntüler yürek ısıttı.

ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Gökhan Semerci, 9 yaşına giren kızı Ecrin Semerci’ye hayatının en unutulmaz doğum gününü yaşattı. Semerci, aracının arkasına ‘Bugün kızımın kutlamak için kornaya basar mısınız’ yazısını asarak kızına tüm şehri dolaştırdı. Yazıyı her gören kornaya basınca ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

İnternette gördüğü akımla tüm şehre kızının doğum gününü kutlattı

"KIZIM ÇOK MUTLU OLDU"

Gökhan Semerci, 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında turladığını ifade ederek "Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız, yazısı astım. 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında dolaşırken sürücüler kornaya basarak 9 yaşına giren kızımın doğum gününü kutladı. Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim. Çok mutlu oldu, biz de sevindik. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" dedi.

İnternette gördüğü akımla tüm şehre kızının doğum gününü kutlattı

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Doğum günü sürpriziyle büyük sevinç yaşayan Ecrin Semerci, "Babamın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

İnternette gördüğü akımla tüm şehre kızının doğum gününü kutlattı
