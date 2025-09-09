İnternette gördüğü akımla tüm şehre kızının doğum gününü kutlattı

İskenderun ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Gökhan Semerci, 9 yaşına giren kızı Ecrin Semerci’ye hayatının en unutulmaz doğum gününü yaşattı. Baba Semerci, aracının arkasına ‘Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız’ yazısını asarak kızına tüm şehri dolaştırdı. Yazıyı her gören kornaya basınca ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

"KIZIM ÇOK MUTLU OLDU"

Gökhan Semerci, 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında turladığını ifade ederek "Bugün kızımın doğum günü kutlamak için kornaya basar mısınız, yazısı astım. 1 saat boyunca İskenderun sokaklarında dolaşırken sürücüler kornaya basarak 9 yaşına giren kızımın doğum gününü kutladı. Bu akımı internette görmüştüm, kızım için denemek istedim. Çok mutlu oldu, biz de sevindik. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" dedi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Doğum günü sürpriziyle büyük sevinç yaşayan Ecrin Semerci, "Babamın böyle bir şey yapacağından haberim yoktu. Çok mutlu oldum. Kornaya basan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.