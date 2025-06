İranlı turistlerden Van'a akın! Doyasıya eğlendiler, esnaf memnun

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, yine kentin yolunu tuttu. Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Van’a gelen turistler, Boya ve Su Festivali’nde doyasıya eğlendi. Görüntüler, her yıl on binlerce kişinin katılımıyla ABD'de gerçekleşen bir çöl festivali olan Burning Man etkinliğini aratmadı. Bölge esnafı ise durumdan oldukça memnun...