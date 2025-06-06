İranlı turistlerden Van'a akın! Doyasıya eğlendiler, esnaf memnun

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, yine kentin yolunu tuttu. Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Van’a gelen turistler, Boya ve Su Festivali’nde doyasıya eğlendi. Görüntüler, her yıl on binlerce kişinin katılımıyla ABD'de gerçekleşen bir çöl festivali olan Burning Man etkinliğini aratmadı. Bölge esnafı ise durumdan oldukça memnun...

Kurban Bayramı nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, Boya ve Su Festivali’ne katıldı.

Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde rengarenk hale gelen İranlılar, daha sonra Van Gölü’nün serin sularına kendilerine bıraktı.

"İRANLILAR VAN'I ÇOK SEVİYOR"

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Sami Tatan, "İranlılar eğlenmek için ilimize geliyorlar. Biz de boya festivalini Van’a getirdik. Onlar da çok sevdiler. Şu anda yaklaşık 2 bin kişi var.

Biz burada boya, köpük ve su festivali düzenliyoruz. İranlılar Van’ı seviyorlar ve destek oluyorlar. Bu etkinliklerimiz sezon boyunca devam edecek." dedi.

İranlılar ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle Van’a geldiklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladı.