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İranlı turistlerden Van'a akın! Doyasıya eğlendiler, esnaf memnun

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van’a gelen İranlı turistler, yine kentin yolunu tuttu. Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Van’a gelen turistler, Boya ve Su Festivali’nde doyasıya eğlendi. Görüntüler, her yıl on binlerce kişinin katılımıyla ABD'de gerçekleşen bir çöl festivali olan Burning Man etkinliğini aratmadı. Bölge esnafı ise durumdan oldukça memnun...

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 12:58

Kurban Bayramı nedeniyle Van’a gelen İranlı turistler, Boya ve Su Festivali’ne katıldı.

İranlı turistlerden Van'a akın! Doyasıya eğlendiler, esnaf memnun

Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde rengarenk hale gelen İranlılar, daha sonra Van Gölü’nün serin sularına kendilerine bıraktı.

İranlı turistlerden Van'a akın! Doyasıya eğlendiler, esnaf memnun

"İRANLILAR VAN'I ÇOK SEVİYOR"

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Sami Tatan, "İranlılar eğlenmek için ilimize geliyorlar. Biz de boya festivalini Van’a getirdik. Onlar da çok sevdiler. Şu anda yaklaşık 2 bin kişi var.

İranlı turistlerden Van'a akın! Doyasıya eğlendiler, esnaf memnun

Biz burada boya, köpük ve su festivali düzenliyoruz. İranlılar Van’ı seviyorlar ve destek oluyorlar. Bu etkinliklerimiz sezon boyunca devam edecek." dedi.

İranlılar ise Kurban Bayramı tatili nedeniyle Van’a geldiklerini ifade ederek, herkesin bayramını kutladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Haziran ayına denk gelen Kurban Bayramı, 2025'te dört gün boyunca devam edecek. Arife günü 5 Haziran Perşembe, bayram ise 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
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