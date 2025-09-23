Işık hadisesini izlemek için şehir değiştirdi! Yaşlı adamdan acı haber

Şanlıurfa'dan Siirt'e 'ışık hadisesini' izlemek için gelen yaşlı adam hayatını kaybetti. Acı olay, abdest alırken dengesini kaybeden yaşlı adam yere düştü. Görme problemleri olduğu öğrenilen 77 yaşındaki Halil Çoban hayatını kaybettiği belirlendi.

IŞIK HADİSESİNİ İZLEMEK İÇİN GELMİŞTİ

Dün akşam saatlerinde meydana geldi. Görme problemi bulunan 77 yaşındaki Halil Çoban, camide abdest almak için çıktığı terasta dengesini kaybederek yere düştü. Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.