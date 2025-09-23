Menü Kapat
26°
Yaşam
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Işık hadisesini izlemek için şehir değiştirdi! Yaşlı adamdan acı haber

Siirt'te ışık hadisesini izlemek isteyen yaşlı adam camide abdest alırken kayarak düşmesi üzerine hayatını kaybetti.

Işık hadisesini izlemek için şehir değiştirdi! Yaşlı adamdan acı haber
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 17:12

'dan 'e 'ışık hadisesini' izlemek için gelen yaşlı hayatını kaybetti. Acı , abdest alırken dengesini kaybeden yaşlı adam yere düştü. Görme problemleri olduğu öğrenilen 77 yaşındaki Halil Çoban hayatını kaybettiği belirlendi.

IŞIK HADİSESİNİ İZLEMEK İÇİN GELMİŞTİ

Dün akşam saatlerinde meydana geldi. Görme problemi bulunan 77 yaşındaki Halil Çoban, camide abdest almak için çıktığı terasta dengesini kaybederek yere düştü. Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Işık hadisesini izlemek için şehir değiştirdi! Yaşlı adamdan acı haber
