TGRT Haber
Benim Sayfam
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Bu görüntüler İstanbul'dan! Barajlar kritik seviyede: Git gide azalıyor

Yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve artan sıcaklıklar, İstanbul'un su kaynaklarında kritik seviyelere neden oldu. İSKİ'nin yayınladığı veriler göz önüne alındığında İstanbul için kritik günler kapıda. Havadan çekilen görüntüler barajlardaki çekilmeyi gözler önüne serdi. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 13:19

Yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve artan sıcaklıklar, 'un su kaynaklarında kritik seviyelere neden oldu. Havadan çekilen görüntüler barajlardaki çekilmeyi gözler önüne serdi.

Bu görüntüler İstanbul'dan! Barajlar kritik seviyede: Git gide azalıyor

İSKİ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () verilerine göre, 15 Eylül 2025 itibarıyla İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 34 olarak ölçüldü. Yaz aylarında yağışların yetersiz kalması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajlardaki su seviyeleri hızla geriliyor.

Bu görüntüler İstanbul'dan! Barajlar kritik seviyede: Git gide azalıyor

DOLULUK ORANI YÜZDE 27'YE DÜŞTÜ

Kentte en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 27'ye düştü. Havadan çekilen görüntülerde, baraj kıyılarında suyun metrelerce çekildiği, geniş alanların kuruduğu gözlendi. Görüntüler, İstanbul'un en önemli barajında kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

Bu görüntüler İstanbul'dan! Barajlar kritik seviyede: Git gide azalıyor

SON 1 AYDA YÜZDE 13 ORANINDA AZALMA OLDU

Öte yandan, Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 55,68, Darlık'ta yüzde 47, Terkos'ta yüzde 40, Alibey'de yüzde 21, Kazandere'de ise yüzde 8 olarak kaydedildi. İSKİ verilerine göre son bir ayda barajlardaki doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı. Ömerli Barajı'nın havadan çekilen görüntüler, kıyılarda yaşanan çekilmeyi gözler önüne sererken, İstanbullulara yaklaşan tehlike konusunda uyarı niteliği taşıyor.

Bu görüntüler İstanbul'dan! Barajlar kritik seviyede: Git gide azalıyor
