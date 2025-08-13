İstanbul için üst üste uyarılar! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar nefes aldırmıyor. İstanbul'da nem oranının da yükselmesiyle sıcaklıklar pik yapsa da sıcaklıklar düşecek. Kentte hakim olan sıcak hava kuvvetli fırtınanın etkisiyle düşüş gösterecek. Konu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılarda fırtınanın gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

SARI KODLU UYARI GELDİ

İstanbul'da beklenen fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli rüzgar, İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde de etkili olacak.

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği açıklamasında rüzgarın yer yer 80 km/saat hıza ulaşacağına dikkat çekildi.

Valilik, vatandaşları ulaşımda oluşabilecek aksamalar ve çatı uçması ile ağaç devrilmesi olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

AKOM'un uyarısı ise şu şekilde:

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor.