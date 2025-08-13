Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İstanbul için üst üste uyarılar! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe fırtına uyarısı geldi. Sarı kodlu uyarının yapıldığı İstanbul'da kuvvetli fırtına ve rüzgarın gece boyu süreceği bildirildi. İşte detaylar...

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
12:32
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
12:38

Türkiye genelinde etkili olan sıcak havalar nefes aldırmıyor. 'da nem oranının da yükselmesiyle sıcaklıklar pik yapsa da sıcaklıklar düşecek. Kentte hakim olan kuvvetli fırtınanın etkisiyle düşüş gösterecek. Konu ile ilgili Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Yapılan uyarılarda fırtınanın gece saatlerine kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

İstanbul için üst üste uyarılar! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

SARI KODLU UYARI GELDİ

İstanbul'da beklenen nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli , İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nin batı ilçelerinde de etkili olacak.

İstanbul için üst üste uyarılar! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği açıklamasında rüzgarın yer yer 80 km/saat hıza ulaşacağına dikkat çekildi.

Valilik, vatandaşları ulaşımda oluşabilecek aksamalar ve çatı uçması ile ağaç devrilmesi olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul için üst üste uyarılar! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

AKOM'un uyarısı ise şu şekilde:

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrardan yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji 4 ilde sarı kodlu alarm verdi: Fırtına, sağanak ve sıcak hava bir arada
Meteoroloji duyurdu: Çok kuvvetli sağanak geliyor! Kavurucu sıcaklara yağmur molası
ETİKETLER
#rüzgar
#sıcak hava
#fırtına
#Hava Durumu
#İstanbul
#Uyarı
#Meteoroloji
#Sarı Kodlu Uyarı
#Yaşam
TGRT Haber
