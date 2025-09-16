Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da dehşet anları! 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdüler

İstanbul Kağıthane’de 10 yaşındaki çocuktan bisikletini isteyen 16 ve 13 yaşındaki 2 çocuk reddedilince dehşet saçtı. Çocuğu aralarına alan saldırganlar tekme tokat dövdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 10:08

Kağıthane'de 16 ve 13 yaşındaki 2 şahıs, 10 yaşında bisikletiyle gezen A.U.İ.’nin bisikletini kendilerine vermesini istedi. Çocuk ise bisikletini vermek istemek istemeyince dehşet yaşandı. Şahıslar, küçük çocuğu bıçakla tehdit edip kovalamaya başladı. Büyük bir korkuyla kaçan çocuğa araç çarptı, tekme ve tokatlarla darp etti. Baba ile 10 yaşındaki çocuğun şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken 2 şahsın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul'da dehşet anları! 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdüler

TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Edinilen bilgiye Kağıthane’de 3 Eylül 2025’de 16 yaşındaki İ.H.K. ile 13 yaşındaki E.S., tek başına bisikletle gezmekte olan 10 yaşındaki A.U.İ.’yi gördü ve bisikletini istedi. Mağdur çocuk A.U.İ. bisikletini vermek istememesi üzerine suça sürüklenen çocuklar tarafından başka zaman bıçaklanmakla tehdit edilip kovalanmaya başladı. Mağdur çocuk kaçtığı sırada, oradan geçmekte olan bir otomobil kendisine çarptı ve çevredekiler kendisiyle ilgilenmeye başladı. Bir süre sonra çevredekiler dağılırken, suça sürüklenen çocuklar tekrar mağdur A.U.İ.’nin yanına geldi ve tekme ile tokatlarla hem kendisini hem de bisikletini darp etmeye başladı.

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından 10 yaşındaki mağdur A.U.İ. ile babası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken suça sürüklenen çocuklar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade vermelerinin ardından suça sürüklenen çocuklar İ.H.K. ile E.S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çarpışmanın etkisiyle arabanın üzerinden uçtu! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada
Bursa'da eski belediye başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
ETİKETLER
#kaza
#saldırı
#tecavüz
#çocuk istismarı
#Bıçak Tehdidi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.