İstanbul’da planlı elektrik kesintisi başlıyor! Fatih, Güngören, Esenyurt…24 Kasım’da birçok ilçe karanlığa gömülecek

İstanbul’da gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri belli oldu. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Kasım Pazartesi günü Fatih, Güngören ve Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçe karanlığa gömülecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler kimi bölgelerde gün boyu devam edecek. İşte İstanbul elektrik kesintileri listesinin detayları…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre 24 Kasım Pazartesi günü İstanbul’un Fatih, Güngören, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Genellikle sabah saatlerinde başlayan kesintiler bazı bölgelerde saat 18.0’'e kadar devam edecek. İşte 24 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintileri tablosuna dair tüm ayrıntılar…