Editor
Editor
 Banu İriç

İşten atıldı, şefinin üzerine kaynar su döktü! 'Hakkımı yemem, adamı yakarım' diye paylaştı

Kocaeli'de haksız yere işten atıldığını öne süren kadın şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. O anları "Hak da yemem, hakkımı da yedirmem. Adamı yakarım" notu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 20:09

’nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şefinin üzerine kaynar su döktü, o anları ise saniye saniye kaydetti.

İşten atıldı, şefinin üzerine kaynar su döktü! 'Hakkımı yemem, adamı yakarım' diye paylaştı

İŞTEN ÇIKARILMASININ SEBEBİNİ ÖĞRENEMEYİNCE KAYNAR SUYLA SALDIRDI

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki olayda sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.

İşten atıldı, şefinin üzerine kaynar su döktü! 'Hakkımı yemem, adamı yakarım' diye paylaştı

YANAN ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından ise 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.
Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

