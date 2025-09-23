Menü Kapat
TGRT Haber
26°
 | Selahattin Demirel

Gemicinin sır ölümü! Yıllar sonra köyüne dönmesi sonu oldu

Gemilerde makinist olarak çalışan Kadir Yıldız, 2 yıl önce geri döndüğü baba ocağında kanlar içerisinde bulundu. Yıldız'ın, 20 yıldır psikolojik destek aldığı ve ölümünden dakikalar önce 4 kız kardeşini de telefonla arayarak helallik istediği ortaya çıktı. Sır ölümün aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

2004 yılında 'dan İstanbul'a giden 43 yaşındaki Kadir Yıldız, uluslararası taşımacılık yapan gemilerde makinist olarak çalışan ve onlarca ülkeyi gezen 43 yaşındaki Kadir Yıldız, işe başladıktan 1 yıl sonra ise yaşamaya başladı. Sorunlar nedeniyle psikolojik destek alan ve tedavi görmeye başlayan Kadir Yıldız'ın her geçen gün kullandığı ilaçların sayı ve dozajının arttığı öğrenildi.

Gemicinin sır ölümü! Yıllar sonra köyüne dönmesi sonu oldu

2 YIL ÖNCE KÖYÜNE DÖNDÜ

Yaklaşık 2 yıl önce ise gemilerde çalışmaktan vazgeçen Kadir Yıldız, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kadıköyü'nde yaşayan ve hayvan tüccarlığı yapan babası Mustafa Yıldız'ın yanına geri döndü. 18 yıl sonra memleketine geri dönen Kadir Yıldız, babası ile birlikte ve yapmaya başladı.

HAYVANLARI AHIRA YERLEŞTİRDİ, ÖLÜ BULUNDU

Kadir Yıldız, 22 Eylül Pazartesi günü akşamı, babası ile birlikte merada otlayan hayvanları ahıra getirdikten sonra evine çıktı. Babasının olmadığı bir anda evden gelen silah sesinin ardından Kadir Yıldız, kanlar içerisinde bulundu. Silah sesini duyan bir yakını tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulunan Kadir Yıldız'ın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede öldüğü belirlendi.

Gemicinin sır ölümü! Yıllar sonra köyüne dönmesi sonu oldu

CANINA KIYDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen jandarma tarafından olay yerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kanlar içerisinde olan Kadir Yıldız'ın ölüm şekli ve sebebi araştırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalarda Yıldız'in silahla ettiği tespit edilirken, henüz intihar sebebi belirlenemedi.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Kadir Yıldız'ın kullandığı silah ile birlikte cep telefonu da jandarma tarafından olay yerinde bulundu. Jandarma ekipleri, incelenmesi amacıyla cep telefonuna geçici süreliğine el koydu. İntihar nedeni henüz bilinmeyen Yıldız'ın, olay günü ve öncesinde herhangi bir olumsuz davranışının olmadığı ve herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi.

KIZ KARDEŞLERİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ

Annesinin yıllar önce vefat etmesi nedeniyle köyde babası ile birlikte yaşayan Kadir Yıldız'ın, olaydan dakikalar öncesinde 4 kız kardeşini de telefonla arayarak helallik istediği öğrenildi. 3'ü erkek toplamda 8 kardeşi olan Kadir Yıldız'ın sadece kız kardeşlerini aradığı ve kız kardeşleri helallik talebine bile cevap veremeden telefonu kapatarak görüşmeyi sonlandırdığı öğrenildi.

KÖY MUHTARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın hemen sonrasında yaşananları anlatan Kadıköy Muhtarı Zühtü Sütçü, silah sesini duyan Mustafa Yıldız'ın yengesi Sultan Yıldız'ın kendisini telefonla arayarak yardım istediğini söyledi.

Gemicinin sır ölümü! Yıllar sonra köyüne dönmesi sonu oldu

Hemen Kadir Yıldız ve babasının oturduğu evin önüne geldiğini belirten Muhtar Sütçü, "Akşam saat 18.00-19.00 sıralarıydı. Sultan Yıldız beni aradı. Acil 112 ambulansı ara ve buraya gel dedi. Ben ne olduğunu öğrenmeden apar topar buraya geldim. Baktım olay olmuş. İntihar etmiş çocuk. Olaydan 15-20 dakika öncesinde Kadir ve babasını hayvanlarla birlikte mahalleye girerken görmüştüm" dedi.
Muhtar Sütçü, Kadir Yıldız'ın psikolojik sorunları bulunduğunu ve yaklaşık 20 yıldır ilaç kullandığını da kaydetti.

CENAZE NAMAZINI İMAM KARDEŞİ KILDIRDI

Kadir Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kadir Yıldız'ın cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yıldız, Ulus ilçesine bağlı Kadıköyü'ndeki İslamlar Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazından sonra mezarlığına defnedildi.

Gemicinin sır ölümü! Yıllar sonra köyüne dönmesi sonu oldu

Yıldız'ın cenaze namazı imam kardeşi Mesut Yıldız tarafından kıldırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kadir Yıldız, gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

TGRT Haber
