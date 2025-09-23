Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Diyarbakır'da otomobil tarandı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki ailenin tartışmasında bir otomobil tarandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırıdan yaralı kurtulan kişi, hastanede tedavi görüyor.

23.09.2025
23.09.2025
Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında öğlen çıkan kavgada 1 kişi bacağından yaralandı. Akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde taraflar tekrar karşılaşınca bir otomobilden inen kişi veya kişiler, husumetli oldukları tarafın otomobilini uzun namlulu silahla taradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Otomobilde bulunan M.B. (45) ve Ali Kaplaner (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Kaplaner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplaner, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

