19°
İzmir'de bıçaklı saldırgan iki mahallede dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'de bıçaklı bir saldırgan, iki ayrı mahallede tartıştığı 3 kişi bıçakladı. İlk saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırıda bıçaklanan baba ve oğlu ise yaralandı. Yakalanan saldırganın sabıka dosyası kabarık çıktı.

İzmir'de bıçaklı saldırgan iki mahallede dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
'in ilçesinde gece saatlerinde peş peşe dehşet dolu anlar yaşandı. Bıçaklı bir şahıs, 2 ayrı mahallede kavga ettiği kişilere saldırdı. Saldırıda bıçaklanan 3 kişiden biri can verdi.

TARTIŞTIĞI GENCİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S. yanındaki bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İzmir'de bıçaklı saldırgan iki mahallede dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

BABA İLE OĞLUNA DA SALDIRDI

Olayın ardından kaçan saldırgan B.S, bu kez de Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K'yi (19) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de bıçaklı saldırgan iki mahallede dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ilk saldırıda yaralanan Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İkinci saldırıda yaralanan baba ve oğlu ise sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir'de bıçaklı saldırgan iki mahallede dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Selim Yağız'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI, SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Kaçan ise B.S, polisler tarafından düzenlenen operasyonla suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. B.S'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Edirne'de baba ve oğuldan kanlı saldırı: Kıraathanede cinayet!
