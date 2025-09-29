İzmir'de bıçaklı saldırgan iki mahallede dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde gece saatlerinde peş peşe dehşet dolu anlar yaşandı. Bıçaklı bir şahıs, 2 ayrı mahallede kavga ettiği kişilere saldırdı. Saldırıda bıçaklanan 3 kişiden biri can verdi.

TARTIŞTIĞI GENCİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Devrim Mahallesi'nde B.S. (24) ile Selim Yağız (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S. yanındaki bıçakla Yağız'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

BABA İLE OĞLUNA DA SALDIRDI

Olayın ardından kaçan saldırgan B.S, bu kez de Kibar Mahallesi 3805 Sokak'ta tartıştığı baba S.K. (46) ile oğlu E.K'yi (19) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, ilk saldırıda yaralanan Selim Yağız'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İkinci saldırıda yaralanan baba ve oğlu ise sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Selim Yağız'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI, SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Kaçan şüpheli ise B.S, polisler tarafından düzenlenen operasyonla suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. B.S'nin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.