22°
İzmir'de çöp dağları oluştu kokudan durulmuyor!

Buca'da konteynerlerden taşan çöpler adeta küçük tepecikler oluşturmaya başladı. Vatandaşlar kötü kokudan ve akan sulardan şikayetlerini dile getirdi. Ayrıca su sorununun da devam ettiğini söyleyerek yetkililere çağrı yaptılar.

'in ilçesinde yaşayanlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istiyor.

Vatandaşlardan Ahmet Yıldız, Yiğitler Mahallesi 361 Sokak'taki çöp sorununun uzun süredir devam ettiğini söyledi.

İzmir'de çöp dağları oluştu kokudan durulmuyor!

"İZMİR'İN NE SU NE ÇÖP SORUNU BİTMEDİ"

Çevre mahallelerde de benzer sorunların yaşandığını belirten Yıldız, "Çöpler nedeniyle ciddi anlamda kötü koku oluşuyor. Arada konteynerler boşaltılıyor ama yerlerdeki çöpler alınmıyor. Çöp suları yerlere akıyor ve hastalık riski oluşturuyor. Maalesef İzmir'in ne su ne de çöp sorunu bitmedi. Birçok ülkeyi gezdim ama şu rezilliği dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Bu sorunlara en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

İzmir'de çöp dağları oluştu kokudan durulmuyor!

Barış Mahallesi sakinlerinden Yaşar Demirci de Ecevit Parkı'nın yanında biriken çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

Parka spor yapmaya geldiğini ama çöplerden dolayı temiz hava alamadığını dile getiren Demirci, "Buradaki kötü kokunun içinde yaptığımız sporun faydasını görmüyoruz. Biz belediyeden şahsımıza özel bir iş istemiyoruz. Biz vergimizi nasıl ödüyorsak, onlar da mahallemizi temiz tutsunlar istiyoruz. İnsanlar yaz günü pencerelerini açamadı. Nefes alamıyoruz. Çöp sorununun giderilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

İzmir'de çöp dağları oluştu kokudan durulmuyor!

Mahalle sakinlerinden Damla Aksakal ise suların sık sık kesildiğini, çöplerin toplanmadığını ve vatandaşların bu durum karşısında mağdur olduğunu ifade etti.

