İzmirlilere kötü haber! Su kesintileri uzatıldı: İşte belirlenen yeni tarih

Yaz aylarında sıcaklıklar tavan yaptı, nem oranı yüzde 100'e kadar dayandı. Sıcaklıklar bir taraftan bastırırken, neredeyse hiç yağış olmaması da barajlardaki su seviyesini kritik seviyelere düşürdü. Bu kapsamda İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Daha önce de bildirilen su kesintileri yapılan açıklama ile daha da ileri bir tarihe kadar uzatıldığı açıklandı. İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 12 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.



SU KESİNTİLERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamada, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde kesintilere devam edileceği belirtildi.

Açıklamada Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde gece saat 23.00 ile sabah saat 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 12 Eylül'e kadar uygulanacağı kaydedildi.