TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Yaşam
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

İzmirlilere kötü haber! Su kesintileri uzatıldı: İşte belirlenen yeni tarih

Kurak geçen yaz ayları barajlardaki su seviyesini ciddi anlamda etkiledi. İzmir'de belli saatlerde uygulanacak olan su kesintilerinin uzatıldığı bildirildi. İZSU tarafından yapılan açıklamada, kesintilerinin 12 Eylül'e kadar uygulanacağı kaydedildi.

İzmirlilere kötü haber! Su kesintileri uzatıldı: İşte belirlenen yeni tarih
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:08

Yaz aylarında sıcaklıklar tavan yaptı, nem oranı yüzde 100'e kadar dayandı. Sıcaklıklar bir taraftan bastırırken, neredeyse hiç yağış olmaması da barajlardaki su seviyesini kritik seviyelere düşürdü. Bu kapsamda Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Daha önce de bildirilen yapılan açıklama ile daha da ileri bir tarihe kadar uzatıldığı açıklandı. İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintilerinin 12 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

İzmirlilere kötü haber! Su kesintileri uzatıldı: İşte belirlenen yeni tarih

SU KESİNTİLERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün () internet sitesinden yapılan açıklamada, ve azalan su kaynakları nedeniyle su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde kesintilere devam edileceği belirtildi.

İzmirlilere kötü haber! Su kesintileri uzatıldı: İşte belirlenen yeni tarih

Açıklamada Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde gece saat 23.00 ile sabah saat 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin 12 Eylül'e kadar uygulanacağı kaydedildi.

İzmirlilere kötü haber! Su kesintileri uzatıldı: İşte belirlenen yeni tarih
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de su krizi büyüyor! Tam 32 saat sürecek
ETİKETLER
#izmir
#kuraklık
#su kesintileri
#izsu
#Su Kaynakları
#Yaşam
