İzmit'te vatandaş burnunu kapamadan dışarı çıkamıyor: Çekilir mi böyle rezillik?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaklaşık bir haftadır toplanmayan çöp yığınları, halk sağlığını tehdit eden bir çileye dönüştü. Vatandaşlar, evlerinin önünde adeta yığına dönen çöplerden kaynaklanan ağır koku ve haşereler nedeniyle pencerelerini açamazken belediye yönetimine tepki gösterdi.

15.08.2025
15.08.2025
'e bağlı Serdar Mahallesi Topdemir Sokak'ta biriken ve yaklaşık bir haftadır İzmit Belediyesi ekiplerince toplanmayan atıklar, halk sağlığını tehdit ediyor. Poşetler, plastik bidonlar, gıdalar, giysiler, kırık sandalyeler ve karton kutular gibi birçok atıktan oluşan yığınları, özellikle sıcak havanın da etkisiyle ağır bir koku yayıyor. Haşerelerin istila ettiği, kedilerin yiyecek aradığı atıkların hemen yanı başında ise çocukların oyun oynaması, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

İzmit'te vatandaş burnunu kapamadan dışarı çıkamıyor: Çekilir mi böyle rezillik?

"NE ÇAYIMIZI İÇEBİLİYORUZ NE YEMEĞİMİZİ YİYEBİLİYORUZ"

Mahalle sakini Sefade Tozar, yaklaşık bir haftadır evinin önündeki çöpler sebebiyle zorluk yaşadıklarını ifade ederek, "Böyle bir rezillik olamaz. Ne çayımızı içebiliyoruz, ne yemeğimizi yiyebiliyoruz. Bu rezilliğe değer mi? Bak bu rezilliğe bak, bu pisliğe bak. Benim kocam hasta. Bu çekilir mi yani? Bütün her şeyi buraya atıyorlar" dedi.

"ÇEKİLİR Mİ BÖYLE REZİLLİK?"

Bölgeye bir güvenlik kamerası takılarak çöp dökenlere para cezası uygulanmasını talep eden Tozar, hem çöpleri atan vatandaşlara hem de toplamayan ekiplerine sitem ederek, şöyle konuştu:

"Buraya çöp atanlara ceza kesilmesini istiyorum. Eğer böyle olursa bir daha kimse buraya çöp atamaz. Böyle bir rezillik olamaz. İnsanlar rahat edecek diye bu pisliği çekmek zorunda mıyız? Bir haftadan beri bu çöpler burada. Benim evimin içine kadar girecek neredeyse. Çekilir mi böyle bir rezillik? Ayıp. Herkes evinde rahat ediyor, biz böyle çile çekiyoruz. Ben evimde yemeğimi yemedikten sonra, çayımı içmedikten sonra neye yarar?"

İzmit'te vatandaş burnunu kapamadan dışarı çıkamıyor: Çekilir mi böyle rezillik?

"ÇOCUKLARIMIZA DA YAZIK"

Tozar, 7'den 70'e herkesin mağdur olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklarımıza da yazık. Sokakta oynuyorlar, evlere giriyorlar. Yıkasan ne olur, 5 dakika sonra yine dışarıya çıkıp oyun oynuyorlar. Çocuklar mikrop kapmıyor mu?" diye konuştu.

"MİLLET SANA NASIL OY VERSİN?"

Yaşananlara tepki gösteren yaşlı bir mahalle sakini ise belediye başkanına seslenerek, "Ben burada yemek yiyorum ya, şuraya bak. Bir belediye başkanı olarak, sen bunları göz ardı edersen, yarın öbür gün sen seçime katılacaksın, nasıl kazanacaksın? Millet sana nasıl oy versin? Bak, karşıdaki kadın yemek yiyemiyor. Bunlara bir çözüm bulunsun. Buraya bir tane güvenlik kamerası istiyoruz. Kim çöp atarsa ceza yazsınlar. Bu kadar olmaz ki kardeşim ya" ifadesini kullandı.

İzmit'te vatandaş burnunu kapamadan dışarı çıkamıyor: Çekilir mi böyle rezillik?

"HİZMET VERMEYECEKSE BİZİM BAŞIMIZA GELMESİN"

Hizmet alamamaktan şikayet eden bir diğer mahalle sakini ise "Hizmet veremeyeceklerse oturmasınlar başta. Hangi parti olursa olsun, hizmet vermeyecekse bizim başımıza gelmesin. Yakışmaz bu. Çoluk çocuk buradan geçiyoruz, mikrop kapıyor çocuklar. Her taraf sinek kaynıyor, ilaçlamıyorlar da" şeklinde konuştu.

