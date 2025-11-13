Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan bir otomobil aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
04:29
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
04:29

- D-300 Karayolu’nun Kovukdere mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Saat 21.30 sıralarında, Abdullah Yavuz yönetimindeki 34 CZB 115 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Bedrettin K. idaresindeki 45 SA 7066 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Hikmet Akbağ ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akbağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Abdullah Y. ile yolcu Sultan Ç. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

