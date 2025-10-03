Kan donduran olay! Yanmış halde erkek cesedi bulundu

Kategoriler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık alanda hayvanları otlatan çobanlar, yanmış halde bir erkek cesedi buldu. Gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşayan çobanlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kan donduran olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.