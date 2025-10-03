Kan donduran olay! Yanmış halde erkek cesedi bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık alanda hayvanları otlatan çobanlar, yanmış halde bir erkek cesedi buldu. Gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşayan çobanlar, hemen durumu ekiplere bildirdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kan donduran olayın ardından jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.