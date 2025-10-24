Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kar yağışı geliyor! Uzman isim uyardı: Hafta sonuna dikkat

İstanbul'da bugün kuvvetli sağanak beklenirken, Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit'ten yeni uyarı geldi. Uzman isim yağışlı havanın pazar günü ülkemizi terk ettiğini söyleyerek "pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni yağışlı havanın etkisine giriyoruz" dedi. Öte yandan Macit, kar yağışı beklenen bölgeleri de açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 15:50
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 15:50

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hava tahmin raporlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağışın etkili olacağını söyleyen uzman isim, pazar günü için uyarısında bulundu. Macit, "Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kar yağışları görebiliriz." dedi.

Kar yağışı geliyor! Uzman isim uyardı: Hafta sonuna dikkat

BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Macit, "Özellikle Marmara'nın doğusunda gece saatlerinde ve 'da kuvvetli yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'in tamamında; Bolu, Zonguldak, özellikle de Bartın, Kastamonu, Sinop çevreleri ve Düzce'de bekliyoruz. Bunun yanında da Sakarya'da ve Bursa çevrelerinde, Yalova'da kuvvetli yağışların olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kar yağışı geliyor! Uzman isim uyardı: Hafta sonuna dikkat

KAR YAĞIŞLARI GÖRÜLEBİLİR

Vatandaşların sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, "Pazar günü yağışlar doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak şeklinde yağışlarımız var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kar yağışları görebiliriz. Yağışlı hava pazar günü ülkemizi terk ediyor ancak pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren yeni yağışlı havanın etkisine giriyoruz. Pazartesi günü Marmara'da, Kuzey Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü tüm yurtta aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kar yağışı geliyor! Uzman isim uyardı: Hafta sonuna dikkat

HAFTA ORTASINA DİKKAT

Macit, üç büyükşehir için beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin de şunları söyledi:
"Yurt genelinde hava sıcaklığının hafta sonunda ve önümüzdeki haftanın ilk günlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Hafta ortasından itibaren azalarak mevsim normallerine ve yer yer altına düşeceğini tahmin ediyoruz. Üç büyükşehri özetleyecek olursak, İstanbul'da cuma günü akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar görebiliriz. Cumartesi günü yağış devam ediyor, pazar günü ara verecek, pazartesi günü tekrar akşam saatlerinde sağanak yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı 22 ile 24 derece civarında olacak. Ankara'da cumartesi günü orta kuvvette sağanak yağışımız var. Pazar ve pazartesi günü yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da 19 derece cumartesi, ancak pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz. İzmir'de de cumartesi sağanak yağışımız var. Pazar günü ara veriyor, pazartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar sağanak yağışlı bir periyoda giriyoruz. Hava sıcaklığı da İzmir'de 24 ila 26 derece civarında olacak."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da okullar bugün saat kaçta bitecek? 24 Ekim Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri erken çıkacak
İstanbul'da okullar tatil! Eğitime yağmur engeli
ETİKETLER
#istanbul
#kocaeli
#yağış
#hava tahmini
#sakarya
#sağanak
#kar yağışı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.