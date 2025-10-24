Menü Kapat
Hava Durumu
20°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da okullar bugün saat kaçta bitecek? 24 Ekim Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri erken çıkacak

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre bugün okullar tatil edildi. Valilik yaptığı açıklamada okulların erken biteceğini duyurdu. Öğrenciler ve velileri tarafından İstanbul'da okullar bugün saat kaçta biteceği merak ediliyor.

Haber Merkezi
24.10.2025
saat ikonu 14:41
24.10.2025
saat ikonu 14:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılara göre bugün 'da kuvvetli ve sağanak bekleniyor. Kısa süreli fırtına şeklinde gerçekleşecek olan yağışlardan dolayı İstanbul Valiliği okulların daha erken sona ereceğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da bugün saat kaçta biteceği merak edilmeye başlandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR BUGÜN SAAT KAÇTA BİTECEK 24 EKİM?

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel anadokulu, ilkokulu, ortaokulu ve liselerde derslerin saat 16.00'da sona ereceği duyuruldu.

Okul idareleri tarafından velilerin konuyla ilgili bilgilendirileceği belirtildi. İsteyen velilerin çocuklarını teslim alabileceği, çalışanların ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirlerin okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacağı açıklandı.

İSTANBUL HAVA DURUMU 24 EKİM

İstanbul Büyükşehir Belediyeis Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan tahminlere göre bugün şehir genelinde öğle saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü yağışların 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi.

MGM tarafından ise İstanbul için paylaşılan saatlik hava tahmin raporu şöyle:

ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#yağış
#rüzgar
#okullar
#Erken Çıkış
#Aktüel
