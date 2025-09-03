DUMAN ANKARA'YA ULAŞTI
Kastamonu-Karabük arasında çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin canla başla mücadelesi devam ederken, sarp arazi ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Kastamonu'daki yangının duman ve isleri Ankara'ya kadar ulaştı, alevlerin büyüklüğü gözleri önüne serildi. Bölgede boşaltılan köy sayısı ise 9'a yükseldi. Kastamonu-Karabük kara yolu ise yoğun duman nedeniyle bir süre ulaşıma kapatıldı. İşte yangın bölgesinde son durum...
Ankara Valiliği, kent genelinde hissedilen is kokusunun, Kastamonu'da devam eden yangınlardan kaynaklı olduğunu ve kuzey rüzgarlarının etkisiyle hissedildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre, son saatlerde ilimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu Araç'ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgarlarının etkisiyle ilimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup, ilimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."
Öte yandan akşam saatlerinden itibaren etkili olan koku nedeniyle, 112 Acil Çağrı Merkezine çok sayıda ihbarda bulunulduğu öğrenildi.
5 AFGAN UYRUKLU ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık talimatıyla Karabük'te başlayan yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.
Kesim işçisi olarak çalışan 5 Afgan uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar Safranbolu Adliyesine sevk edildi.
5 kişiden 4'üne çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı, biri savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırlarındaki orman yangınları sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu Karabük ve Kastamonu'nun Araç ilçeleri arasında araç trafiğine kapatıldı. Daha sonra yol kontrollü olarak yeniden açıldı.
9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Valilik tarafından yapılan açıklamada da AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güzece, Kızılören, Yangının etkili olduğu bölgede daha önce tahliye edilen Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de AFAD koordinesinde boşaltıldığı bildirildi.
YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Kastamonu'da pazar günü başlayan yangınlar günlerdir devam ediyor. Karabük Eflani'de başlayan yangın Kastamonu'ya da sıçradı. Ekipler Araç'ta çıkan yangına müdahale ederken bir yangın da Akgeçit köyünde çıktı. Alevlere 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 182 personelle müdahale ediliyor. Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 kişi tahliye edildi, 496 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye nakledildi.