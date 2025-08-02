Kayseri’de öğrencilerin eğitim için fırlattığı roket bir evin çatısına düştü

Kayseri’nin Talas ilçesinde, Model Uçak Pisti’nde öğrenciler tarafından eğitim amacıyla fırlatılan bir roket, beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Akçakaya Mahallesi Ziyapaşa Caddesi’nde yaşayan yaşlı bir çiftin evine isabet eden roket, mahallede şaşkınlığa neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, roketin patlayıcı olmadığını ve eğitim amaçlı kullanıldığını belirledi. Olayda yaralanan olmaması sevindirirken, roketin teknik bir arıza nedeniyle çatıya düştüğü anlaşıldı. Ev sahibi Zeki Aktaş, olayı şöyle anlattı: “Bahçede geziyorduk. Büyük bir ses geldi. Roket çatıya düşmüş. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Mahallemize yakın bir alanda uçak pisti var. Oradan fırlatmışlar. O da arıza verdiği için bizim çatıya düşmüş. Dediğim gibi biz dışarda geziyorduk, kimseye bir zarar gelmedi.”

ŞİKAYET YOK AMA İNCELEME VAR

Zeki Aktaş, öğrenciden şikayetçi olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Talas halkı, bu sıradışı olayı konuşurken, yetkililer roketin fırlatılma sürecindeki teknik sorunları araştırıyor. Yaşlı çiftin sağduyulu tavrı ise mahallede büyük takdir topladı.