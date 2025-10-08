Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı! Alkollü olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi Havuzlu Kavşakta meydana gelen olayda, Baran Demir Ç.'nin idaresindeki otomobil, bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin önünde bulunan çiçekliklerin bulunduğu alana savruldu.

KAZA YAPTI, OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazanın ardından kamyonet hızla olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların aldığı plaka bilgisiyle harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede aracı park halinde buldu. Kamyoneti kullandığı belirlenen Ali Y. önce aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Ancak trafik ekiplerinin oğlu hakkında da işlem yapılacağını söylemesi üzerine aracı kendisinin kullandığını itiraf etti.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ KABUL ETMEDİ

Alkollü olduğu halde alkolmetreyi üflemeyi reddeden Ali Y., kazadan sonra evine giderek alkol aldığını öne sürdü. Trafik ekiplerinin "ehliyetine 2 yıl el konulacak" uyarısına rağmen direnen Ali Y., oğlunun tüm çabalarına rağmen direnmeyi sürdürdü.

KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Y., Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolde alkollü çıktı. Şelale Polis Karakolu'na götürülen sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Y.'ye alkolmetreyi üflememekten 2 yıl, alkollü araç kullanmaktan 6 ay olmak üzere toplam 2 yıl 6 ay ehliyetine el konuldu.



Ayrıca alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, Kaza yerini terk etmekten 2 bin 167 TL, Oğluna yetersiz ehliyetle araç kullandırmaktan 9 bin 267 TL, oğluna da yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 9 bin 267 TL olmak üzere toplam 29 bin 968 TL para cezası uygulandı.