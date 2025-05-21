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 | Baran Aksoy

Keneler yeniden hortladı! Uzman isim uyarıları sıraladı: "Bu belirtileri taşıyanlar..."

Kene kabusu yeniden hortladı. Bulaştığı insanı ölüme kadar götüren Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü hakkında uzman isimden kritik bir uyarı geldi. Prof. Dr. Mehmet Bakır, virüsün belirtilerini ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 12:06

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yoğun olarak görülen ve her yıl birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden ortaya çıktı.

BÜYÜK TEHDİT!

Kırsal kesimlerde görülen keneler aracılığıyla insanlara ve hayvanlara bulaşan virüs, bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturuyor. Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, KKKA virüsü hakkında bilgi vererek alınması gereken önlemleri paylaştı.

Keneler yeniden hortladı! Uzman isim uyarıları sıraladı: "Bu belirtileri taşıyanlar..."

"KANAMA İLE SEYREDEN BİR HASTALIK"

KKKA virüsünün 2001’li yıllardan itibaren görülmeye başlandığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, "Mart, Nisan aylarıyla başlayıp Ağustos, Eylül gibi son bulan ama bazen de yıl boyunca görülebilen, kanama ile seyreden bir hastalık. Tabii insanlar kenenin hedeflediği canlılar değil ama bildiğiniz gibi kene, kan emerek yaşayan bir canlı. Dolayısıyla bu canlı, kan emmek üzere bir canlı ararken insana rast geldiği zaman tutunuyor ve kan emiyor. Tabii sadece tutunma değil, aynı zamanda kene ile ilgili çeşitli temaslar da olabiliyor. Özellikle bizim yöremizde gördüğümüz şey, hayvandan kene temizleme işi var. Bu kene temizleme sırasında, kenenin vücut sıvılarıyla, bütünlüğü bozulmuş deri ve deri dışındaki mukozaların temasıyla bulaşma olabiliyor" dedi.

Keneler yeniden hortladı! Uzman isim uyarıları sıraladı: "Bu belirtileri taşıyanlar..."

TARAMA YAPILMASI ÖNEMLİ

İnsanların bireysel olarak korunması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Bakır, "Özellikle kırsal alanlara gittiğinde kenenin tutunmasını önleyici önlemler alması gerekiyor. Kene, çıplak alan bulduğu zaman kan emmek üzere programlanmış bir canlı ve dolayısıyla bu canlı kan emmek üzere bir canlı ararken insana tesadüf ettiği zaman bulaşıyor. Dolayısıyla bize düşen görev, bu alanlara gittiğimiz zaman vücudumuzun açık bölgelerini kapatmamız gerekiyor. Özellikle ayaklar; uzun pantolon giyip çorabın içine sokmamız gerekiyor ya da çizme giymemiz lazım. Tabii ki kollar da önemli. Yani vücudun herhangi bir noktasını açık bıraktığınız zaman, tesadüf ettiği zaman kene tutunabiliyor. Açıkçası kapalı giyinmek gerekiyor. Tabii ki zor, kırsal alanda çalışan bireyler için kene temasından korunmak önemli bir olay diye düşünüyorum. Tabii ki kırsal alandan döndükten sonra bu kişilerin vücutlarının kene açısından taranmasının yararı var. Çünkü bu kene tutunmuş ise eve geldiğinde bir başka kişi tarafından tespit edilmesi, o kenenin uzaklaştırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Keneler yeniden hortladı! Uzman isim uyarıları sıraladı: "Bu belirtileri taşıyanlar..."

BAZI BELİRTİLER KKKA VİRÜSÜ GÖSTERGESİ OLABİLİR

KKKA virüsünün farklı şekillerde belirtiler gösterebildiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Bakır, "Bu insanlarımızda halsizlik, kırgınlık, ateş ilk belirtiler olabilir. Vücut ağrıları, baş ağrıları, kas ağrıları, bel ağrısı, karın ağrısı gibi değişik organ ve sistemlerde ağrı, bulantı, ishal olabiliyor. "Kanamalı ateş" diyoruz ama olguların hepsinde kanama görülecek diye bir şey yok. Bir kısmında gözüküyor. Kanama da genellikle görülen olgularda 3-5 gün içinde bu belirtiler ortaya çıkıyor. Zaten belirtiler, şüpheli kene teması varsa ve bu belirtiler de mevcutsa, bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulması gerekiyor. Tedavi olup takip edilmesi açısından bu önemlidir" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

KENE ISIRIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Zehirsiz kene ısırması bazı durumlarda herhangi bir semptom oluşturmayabilir. Ancak kene ısırığı belirtileri, özellikle de alerjisi olan insanlar için oldukça belirgindir. Reflekslerin zayıflaması veya tamamen kaybolması en yaygın belirtiler arasında yer alabilir. Buna çoğu zaman kas zayıflığı da eşlik eder. Kene sokması belirtileri arasında, kenenin ısırdığı bölgenin ağrıması ve şişmesi de yer alabilir. Ayrıca yine aynı bölgede döküntüler veya kabarcıklar da görülebilir Kene ısırığı sonrası belirtiler arasında kaşıntı, kızarıklık ve hafif şişlik yer alır. Eğer kene hastalık bulaştırmışsa, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları gibi daha ciddi belirtiler de ortaya çıkabilir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve Lyme hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen kenelere karşı ilk yapılması gereken şey paniğe kapılmadan, doğru müdahalede bulunmak.
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