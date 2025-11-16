Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kiloluk tavuk dürümü 150 TL’den satıyor! “Kurtarmasa bu fiyattan vermeyiz”

Eskişehir’de esnaflık yapan Suat Gelin isimli vatandaş 1 kilogram ağırlığındaki tavuk dürümü 150 TL fiyatla satıyor, yanında da ayranı ikram olarak veriyor. Son dönemlerde yemek fiyatlarındaki artış nedeniyle diğer esnafların “Kurtarmıyor” yakınmalarına karşı çıkan esnaf Gelin, “Biz hesabını kitabını yaptık, kurtarıyor. Zaten kurtarmasa bu fiyata veremeyiz” diyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kiloluk tavuk dürümü 150 TL’den satıyor! “Kurtarmasa bu fiyattan vermeyiz”
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 11:30

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’dan ’e taşınan 39 yaşındaki esnaf Suat Gelin, açtığı döner dükkanında Hatay’ın eşsiz lezzetlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor. Ancak döner dükkanında en çok dikkat çeken şey Hatay usulü hazırlanan tavuk dönerin gramajı. Zira , yeşillik ve sostan oluşan dürümün ağırlığı 1 kilogramı buluyor.

Kiloluk tavuk dürümü 150 TL’den satıyor! “Kurtarmasa bu fiyattan vermeyiz”

DEV DÜRÜM 150 TL

İki lavaşla yapılan 1 kiloluk tavuk dönerden oluşan dev dürüm halk tarafından büyük bir merakla karşılanıyor. 150 TL’ye satılan dev dürümün yanında ayran ücretsiz olarak verilirken Esnaf Gelin Esnaf Gelin, 1 kilodan fazla yiyebilene ise bir dürüm de kendilerinin hediye edeceğini söyledi.

Kiloluk tavuk dürümü 150 TL’den satıyor! “Kurtarmasa bu fiyattan vermeyiz”

KURTARMASA BU FİYATA VEREMEYİZ

"Ön plana çıkan bizim Hatay sosumuz.” diyen Suat Gelin sosu kendisinin yaptığına dikkat çekti. Çok konuşulan dürüm fiyatına da değinen Gelin “Bir kampanya başlattık, 1 kilo dürüm 150 lira. Bu kampanya bayağı tutuldu. Müşteriler memnun, yiyen bir daha geliyor. Orijinal Hatay usulü yapıyoruz, tam 1 kilo çıkıyor. Merak edip dürümü tartan bazı müşterilerimiz bizi arayıp, ‘Ağabey bu kadar tutturamazsın yani’ dediler. Dürümün içinde et oranı fazla. Ayranı da yanında hediye ediyoruz. Bizi böyle kurtarıyor, ‘Kurtarmıyor’ diyenler varmış ama biz hesabını kitabını yaptık, kurtarıyor. Zaten kurtarmasa bu fiyata veremeyiz, vermeyiz. Bu dürümü yiyen de oluyor, yiyemeyen de ama bunun üstüne çıkan olmadı. 1 kilodan fazla yiyene bir tane daha biz hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Döner aşkı deprem korkusunun önüne geçti! Gülümseten kaçış kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara’da 1 liraya satılan tavuk döner ve ayrana vatandaşlardan yoğun ilgi
ETİKETLER
#eskişehir
#tavuk döner
#Hatay Mutfağı
#Dev Dürüm
#Suat Gelin
#Hatay Sosu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.