Kiloluk tavuk dürümü 150 TL’den satıyor! “Kurtarmasa bu fiyattan vermeyiz”

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’dan Eskişehir’e taşınan 39 yaşındaki esnaf Suat Gelin, açtığı döner dükkanında Hatay’ın eşsiz lezzetlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor. Ancak döner dükkanında en çok dikkat çeken şey Hatay usulü hazırlanan tavuk dönerin gramajı. Zira tavuk döner, yeşillik ve sostan oluşan dürümün ağırlığı 1 kilogramı buluyor.

DEV DÜRÜM 150 TL

İki lavaşla yapılan 1 kiloluk tavuk dönerden oluşan dev dürüm halk tarafından büyük bir merakla karşılanıyor. 150 TL’ye satılan dev dürümün yanında ayran ücretsiz olarak verilirken Esnaf Gelin Esnaf Gelin, 1 kilodan fazla yiyebilene ise bir dürüm de kendilerinin hediye edeceğini söyledi.

KURTARMASA BU FİYATA VEREMEYİZ

"Ön plana çıkan bizim Hatay sosumuz.” diyen Suat Gelin sosu kendisinin yaptığına dikkat çekti. Çok konuşulan dürüm fiyatına da değinen Gelin “Bir kampanya başlattık, 1 kilo dürüm 150 lira. Bu kampanya bayağı tutuldu. Müşteriler memnun, yiyen bir daha geliyor. Orijinal Hatay usulü yapıyoruz, tam 1 kilo çıkıyor. Merak edip dürümü tartan bazı müşterilerimiz bizi arayıp, ‘Ağabey bu kadar tutturamazsın yani’ dediler. Dürümün içinde et oranı fazla. Ayranı da yanında hediye ediyoruz. Bizi böyle kurtarıyor, ‘Kurtarmıyor’ diyenler varmış ama biz hesabını kitabını yaptık, kurtarıyor. Zaten kurtarmasa bu fiyata veremeyiz, vermeyiz. Bu dürümü yiyen de oluyor, yiyemeyen de ama bunun üstüne çıkan olmadı. 1 kilodan fazla yiyene bir tane daha biz hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.