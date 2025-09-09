Menü Kapat
Kiracı ve ev sahibi birbirlerine girdi! Yumruk atıp tehdit etti: 'Sizi bu evde istemiyorum'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ev sahibi ve kiracı arasında çıkan biber gazlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ev sahibinin sürekli eve gelerek taşkınlık yaptığı ve kiracısı ile sürekli tartışma yaşadığı öğrenildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 12:32

Geçtiğimiz günlerde ilçesi Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta kiracı ve ev sahibi arasında biber gazlı kavga çıktı. İkili arasında çıkan kavga sosyal medyada gündem olurken, yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde S.Ö.'nün kiracının kapısına dayandığı ve taşkınlık yaptığı anlar yer aldı.

"BEN DE BU EVE AŞIK DEĞİLİM"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kararlı, "Ben bu eve aşık değilim, bu eve çok masraf yaptım. Benim masrafımı versin, ben de çıkarım buradan. Şu anda taşınacak gücüm yok. Bu eve yaptığım masrafı karşılasın, bir gün burada durmam" dedi.

"BİZİM 9 TANE ŞİKÂYETİMİZ VAR"

Kiracı Muzaffer Kararlı yaptığı açıklamada, "Bu kadın bana her yolu deniyor. İşimden etti, eşimden etti, çocuklarımdan etti. Medyada çıkan haberler olayın sadece çok ufak bir özeti. Bizim 9 tane şikâyetimiz var, ben bu kadına dokunmadım bile. Neden bu kadın hâlen bize saldırıyor buna bir şey yapılmıyor. Ben habere çıkma taraftarı değildim" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 100 ZAM İSTEDİ, REDDEDİNCE DÜŞMAN OLDU"

Kararlı, kira konusundaki tartışmayı da şöyle anlattı:
"Bu eve taşındıktan sonra ev sahibi benimle yakınlaşma girişimi içerisine girdi. Eve geldi, ben onu buradan kovduktan sonra bana düşman oldu. Bugüne kadar kiramı bir gün bile geç vermedim. Dekontlarımız mevcut, emniyete de teslim ettim. Kira kontratımızda yüzde 25 zam yazılmış. Fakat ev sahibi onu reddetmemi hazmedemediği için yüzde 100 zam yapmaya çalışarak farklı bahanelerle bizi evden çıkarmaya çalıştı. Biz yoksullukla mücadele eden, eşimle beraber çalışan normal bir aileyiz. Bu kadın o günden sonra bize sürekli saldırmaya başladı. Eşimin çalıştığı iş yerine gidiyor, orada huzursuzluk çıkarıyor. Benim çalıştığım kurumu arıyor müşteriymiş gibi asılsız ithamlarda bulunuyor. Sebepsiz yere iş yerlerinden atılıyorum."

"PAZAR ARABASIYLA VURDU, BİBER GAZI SIKTIM"

Olay günü yaşananları aktaran Kararlı, "Olayın yaşandığı gün kadın geldi, evimin önünde asılsız çirkin ithamlarda bulundu. Biber gazlı olayına kadar 7 dosyamız vardı, o olayla beraber 8. dosyamız oldu. Ben onun buradan kalkmasını istedim, kalkmadı, bana küfürler hakaretler yağdırdı. Daha önce defalarca aile ve çocuklarıma çeşitli saldırılar yaptıkları için eşim eve biber gazı almıştı. Kadın pazar arabasıyla bana vurmaya başladı. Biber gazı sıktım, yolun karşısına geçerek kızını aradı. Kızı da bastonla koşa koşa geldi. Ben de elimdeki telefon ile onları görüntüye çekmeye başladım, kızı bastonla elimdeki telefonu kırdı. Koluma da vurdu, darp raporu aldım. Sonra yolun ortasına geçerek bağırarak çağırarak bana hakaretler, küfürler etmeye başladı. Telefonumu kırdıktan sonra ben kendimi korumak amacıyla biber gazı sıktım. Ben bugüne kadar onlara bir küfür bile etmiş değilim" dedi.

"EVİMİ, YUVAMI DAĞITTILAR"

Kararlı açıklamasını şöyle sürdürdü:
"9 tane dosyamız var, hepsinde de şikâyet etmişim. Savcılığa şikâyette bulunmuşum, aile mahkemesine gidip uzaklaştırma kararı aldırmışım. Şu an 4 aydır çocuklarım bunların yüzünden evi terk etti. Onların yüzünden çocuklarım eve gelmiyor. Evimi, yuvamı dağıttılar. Onların yüzünden işe de giremiyorum, işe girdiğimde 3 gün sonra nerede çalıştığımı öğreniyorlar. Asılsız ihbarlarda bulunuyorlar, sonra öğreniyorum ki, iş yerlerine sebepsizce kovuluyorum. Ben bu evi sobalı olarak aldım, 100 bin lira da masraf yaptım, şu an doğal gazlı ev. 9 adet dosyamız var ama resmi olmayan ufak tefek saldırıları da var. Çocuklarım onun yüzünden eve gelmek istemiyor. Ben bu eve âşık değilim, bu eve çok masraf yaptım. Benim masrafımı versin, ben de çıkarım buradan. Şu anda taşınacak gücüm yok. Bu eve yaptığım masrafı karşılasın, bir gün burada durmam. Biber gazlı olaydan sonra bıçaklı saldırıya uğradım. O adamı da yanlış doldurmuşlar. Kayıtları da var, gittim emniyete sığındım."

İŞTE YENİ GÖRÜNTÜLER

Ortaya çıkan görüntülerde ev sahibinin defalarca kiracının kapısına geldiği ve tartışmalar çıkardığı anların yer aldığı, bu kayıtların da soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

#çorlu
#Biber Gazlı Kavga
#Kiracı-ev Sahibi
#Reşadiye Mahallesi
#Yaşam
