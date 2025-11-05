Menü Kapat
SON DAKİKA!
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Kiraz ağacına çıkan adam 4 metreden yere çakıldı! Durumu ağır

Bursa'da kiraz ağacından düşen 61 yaşındaki Osman B. ağır yaralandı. Ağaca dayadığı merdivenin üstündeyken dengesini kaybeden adam 4 metre yükseklikten yere düştü.

Kiraz ağacına çıkan adam 4 metreden yere çakıldı! Durumu ağır
IHA
05.11.2025
05.11.2025
Saat 10.00 sıralarında Uludağ Caddesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana gelen vahim kazada 61 yaşındaki Osman B. kiraz ağacına dayadığı merdivenle çıkarken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Kiraz ağacına çıkan adam 4 metreden yere çakıldı! Durumu ağır

YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

