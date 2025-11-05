Kiraz ağacına çıkan adam 4 metreden yere çakıldı! Durumu ağır

Kategoriler
İstanbul
Saat 10.00 sıralarında Yenimahalle Uludağ Caddesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana gelen vahim kazada 61 yaşındaki Osman B. kiraz ağacına dayadığı merdivenle çıkarken dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.