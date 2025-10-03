Kız arkadaşını darbeden adamın peşine düştü! İntikamını böyle aldı

Kayseri'de trafikte 'yol verme' yüzünden kadın motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki G.N.Ö. ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen sürücü 64 yaşındaki M.D., kadın motosiklet sürücüsünü darbetti.

ERKEK ARKADAŞI DEVREYE GİRDİ

Bunun üzerine erkek arkadaşı 23 yaşındaki H.M.'ye haber veren genç kadın, aracı takibe başladı. H.M., aracı park ettiği sırada M.D.'ye saldırarak darbetti.

Yaşananlar kameraya yansırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.M. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler emniyete götürüldü.