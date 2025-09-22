Kızılırmak vahşetinde düğüm çözülüyor! Doktorun şeytani planında günlük detayı

12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda kontrolden çıkan araç Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Araç içinde bulunan Gülşah Kıyak ve 3 yaşındaki oğulları Poyraz Kıyak boğularak can verirken, baba doktor Serdar Kıyak üzeri bile ıslanmadan kurtulmuştu. Ekiplerin yaptığı derin inceleme sonucu olaya kaza süsü verildiği ortaya çıkmıştı. Görgü tanığının 'kurtarmaya bile çalışmadı' sözlerinin ardından olaya ilişkin yeni detaylar da bir bir açığa çıktı.

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşıyordu. Kıyak'ın ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Kıyak, olay günü ise balık restoranına gitmek için eşi ve çocuğuyla yola çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemişti.

ÖLEN KADININ GÜNLÜĞÜ DOSYAYA GİRDİ

Gülşah Karaman Kıyak'ın ailesi, kızlarının ölümünden sonra kilitli tuttukları evine savcılık talimatıyla girerek arama yaptı. Bu aramada, anne Gülşah'a ait bir günlük bulundu. Günlük, Serdar Kıyak ile yaşadıkları sorunları, aldatma iddialarını ve tehditleri içeriyor olabilir.

Bu nedenle günlük, soruşturmanın en önemli delillerinden biri olarak incelemeye alındı. Günlükteki bilgilerin, şüpheli ölümlerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor.