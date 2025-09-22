Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kızılırmak vahşetinde düğüm çözülüyor! Doktorun şeytani planında günlük detayı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri'ne uçmasıyla Gülşah Karaman Kıyak ve oğlu Poyraz Kıyak boğularak can verdi. Kaza süsü verilen vahşette doktor baba Serdar Kıyak tutuklanırken, anne Gülşah'ın evde bulunan günlüğü incelemeye alındı. Ekiplerin günlüğü incelemesi soruşturmanın seyrini değiştirebilir. İşte detaylar...

22.09.2025
22.09.2025
12 Eylül'de Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda kontrolden çıkan araç Kızılırmak Nehri'ne uçmuştu. Araç içinde bulunan Gülşah Kıyak ve 3 yaşındaki oğulları Poyraz Kıyak boğularak can verirken, baba doktor Serdar Kıyak üzeri bile ıslanmadan kurtulmuştu. Ekiplerin yaptığı derin inceleme sonucu olaya kaza süsü verildiği ortaya çıkmıştı. Görgü tanığının 'kurtarmaya bile çalışmadı' sözlerinin ardından olaya ilişkin yeni detaylar da bir bir açığa çıktı.

Kızılırmak vahşetinde düğüm çözülüyor! Doktorun şeytani planında günlük detayı

YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan D.C. ile ilişki yaşıyordu. Kıyak'ın ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakaladı ve tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Kıyak, olay günü ise balık restoranına gitmek için eşi ve çocuğuyla yola çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemişti.

Kızılırmak vahşetinde düğüm çözülüyor! Doktorun şeytani planında günlük detayı

ÖLEN KADININ GÜNLÜĞÜ DOSYAYA GİRDİ

Gülşah Karaman Kıyak'ın ailesi, kızlarının ölümünden sonra kilitli tuttukları evine savcılık talimatıyla girerek arama yaptı. Bu aramada, anne Gülşah'a ait bir günlük bulundu. Günlük, Serdar Kıyak ile yaşadıkları sorunları, iddialarını ve tehditleri içeriyor olabilir.

Bu nedenle günlük, soruşturmanın en önemli delillerinden biri olarak incelemeye alındı. Günlükteki bilgilerin, şüpheli ölümlerin ardındaki sır perdesini aralaması bekleniyor.

Kızılırmak vahşetinde düğüm çözülüyor! Doktorun şeytani planında günlük detayı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cani doktordan eşine ve oğluna kan donduran tuzak! Her şeyi itiraf etti: Altından yasak aşk çıktı
Eşi ve oğlu boğularak can verdi! Oklar doktor eşe çevrildi: Görgü tanığı anlattıklarıyla kan dondurdu
#boşanma
#cinayet
#kazalar
#aldatma
#psikolog
#Örnek
#Yaşam
