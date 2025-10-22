Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kocaeli'de 999 kişiyi dönerle zehirleyenler için karar verildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Bayramı'nda 999 kişinin zehirlenmesine neden olan tavuk döner davasında karar çıktı. 4 yıl 2'şer ay hapis cezası alan işletmeci ve döner ustası, tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 00:53

Ramazan Bayramı'nın ilk 4 günü olan 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde 'nin ilçesindeki bir dönercide tavuk döner yiyen 999 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk dönerden alınan numunenin test sonuçları olumsuz çıkmış ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenmişti. İşletme mühürlenmiş, işletme sahibi Emrah T. ve döner ustası Kamil Y. ise tutuklanmıştı.

Kocaeli'de 999 kişiyi dönerle zehirleyenler için karar verildi

YEDİKTEN SONRA HASTANEYE BAŞVURDULAR

Hazırlanan iddianamede, işletmeden tavuk döner yiyen toplam 999 kişinin hastaneye başvurduğu, 341 kişinin kolluk birimlerine ve cumhuriyet başsavcılığına müracaat ettiği, 287 kişinin ise dosya kapsamında şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

İddianamede, işletmeci Emrah T. ile döner ustası Kamil Y.'nin, tavuk etlerini soslayarak pişirip satışa sundukları belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, sanıkların tavuk etlerini Ramazan Bayramı öncesinde, 29 Mart'ta toplu şekilde soslayarak dinlenmeye bıraktığı belirlendi. Son kullanma tarihi 3 Nisan olan etlerin, 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde pişirilerek müşterilere satıldığı aktarıldı.

Kocaeli'de 999 kişiyi dönerle zehirleyenler için karar verildi

YÖNETMELİĞE UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede yapılan denetimde alınan numuneler, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz edildi. Analiz sonucunda döner örneklerinde bacillus cereus, koagülaz pozitif staphylococcus, listeria monocytogenes ve salmonella spp bakterileri tespit edildi. Numunelerin, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

Kocaeli'de 999 kişiyi dönerle zehirleyenler için karar verildi

SOSTA BEKLETİLEN TAVUK ETİ ZEHİRLEMİŞ

Gıda Mühendisi bilirkişinin 28 Nisan tarihli raporuna göre; olayın Ramazan Bayramı dönemine denk gelmesi nedeniyle tavukların önceden alınıp toplu şekilde soslandığı, 2-3 gün boyunca bekletildiği ve bu durumun ciddi bir hijyen riski meydana getirdiği ifade edildi.

Raporda, etlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemesi ve hijyen kurallarına uyulmamasının, gıda zehirlenmesine yol açtığına dikkat çekildi. Tavuk etlerinin toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bekletilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesi olayı zehirlenmenin tetiklemiş olabileceği ifade edildi. Mağdurlardan çoğunun sağlık durumlarının basit tıbbi müdahaleyle düzeldiği, ancak 7 kişinin durumunun daha ağır olduğu ve bu kişilerin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

Kocaeli'de 999 kişiyi dönerle zehirleyenler için karar verildi

"BİLEREK VE İSTEYEREK ZARAR VERİLMEDİ"

Olayla ilgili duruşma Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar davaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermediklerini söyledi.

Savunma yapan sanık avukatları Abdülnasır Keskin, "Dönerden hem müvekkilimin çocuğu hem de çalışanı yemişlerdir ve hastaneye müracaat etmişlerdir. Bir kimsenin bilerek ve isteyerek çocuğuna ve çalışanına bozuk yemek yedirmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkillerimiz 7 aydır tutukludur. Verilecek cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında müvekkillerim yeterince tutuklu kalmıştır. Tahliyelerine, mahkeme aksi kanaletteyse haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmalarını talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında indirim uygulayarak, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 1'er ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan ise 2 yıl 1'er ay hapis ve 83 bin 300'er lira adli para cezası verdi. Heyet, sanıkların tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'deki tavuk döner skandalında istenen ceza belli oldu! 999 kişi zehirlenmişti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kocaeli'de tavuk döner faciası! Zehirlenenlerin sayısı 648 oldu
ETİKETLER
#kocaeli
#körfez
#bakteri
#gıda zehirlenmesi
#tavuk döner
#Döner Zehirlenmesi
#Bacillus Cereus
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.