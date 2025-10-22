Kocaeli'de 999 kişiyi dönerle zehirleyenler için karar verildi

Ramazan Bayramı'nın ilk 4 günü olan 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir dönercide tavuk döner yiyen 999 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü yetkililerince yapılan kontrollerde, tavuk dönerden alınan numunenin test sonuçları olumsuz çıkmış ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlenmişti. İşletme mühürlenmiş, işletme sahibi Emrah T. ve döner ustası Kamil Y. ise tutuklanmıştı.

YEDİKTEN SONRA HASTANEYE BAŞVURDULAR

Hazırlanan iddianamede, işletmeden tavuk döner yiyen toplam 999 kişinin hastaneye başvurduğu, 341 kişinin kolluk birimlerine ve cumhuriyet başsavcılığına müracaat ettiği, 287 kişinin ise dosya kapsamında şikayetçi olduğu bilgisi yer aldı.

İddianamede, işletmeci Emrah T. ile döner ustası Kamil Y.'nin, tavuk etlerini soslayarak pişirip satışa sundukları belirtildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere göre, sanıkların tavuk etlerini Ramazan Bayramı öncesinde, 29 Mart'ta toplu şekilde soslayarak dinlenmeye bıraktığı belirlendi. Son kullanma tarihi 3 Nisan olan etlerin, 30-31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde pişirilerek müşterilere satıldığı aktarıldı.

YÖNETMELİĞE UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede yapılan denetimde alınan numuneler, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'nda analiz edildi. Analiz sonucunda döner örneklerinde bacillus cereus, koagülaz pozitif staphylococcus, listeria monocytogenes ve salmonella spp bakterileri tespit edildi. Numunelerin, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

SOSTA BEKLETİLEN TAVUK ETİ ZEHİRLEMİŞ

Gıda Mühendisi bilirkişinin 28 Nisan tarihli raporuna göre; olayın Ramazan Bayramı dönemine denk gelmesi nedeniyle tavukların önceden alınıp toplu şekilde soslandığı, 2-3 gün boyunca bekletildiği ve bu durumun ciddi bir hijyen riski meydana getirdiği ifade edildi.

Raporda, etlerin uygun sıcaklıkta muhafaza edilmemesi ve hijyen kurallarına uyulmamasının, gıda zehirlenmesine yol açtığına dikkat çekildi. Tavuk etlerinin toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bekletilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesi olayı zehirlenmenin tetiklemiş olabileceği ifade edildi. Mağdurlardan çoğunun sağlık durumlarının basit tıbbi müdahaleyle düzeldiği, ancak 7 kişinin durumunun daha ağır olduğu ve bu kişilerin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

" BİLEREK VE İSTEYEREK ZARAR VERİLMEDİ"

Olayla ilgili duruşma Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar davaya SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermediklerini söyledi.

Savunma yapan sanık avukatları Abdülnasır Keskin, "Dönerden hem müvekkilimin çocuğu hem de çalışanı yemişlerdir ve hastaneye müracaat etmişlerdir. Bir kimsenin bilerek ve isteyerek çocuğuna ve çalışanına bozuk yemek yedirmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkillerimiz 7 aydır tutukludur. Verilecek cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında müvekkillerim yeterince tutuklu kalmıştır. Tahliyelerine, mahkeme aksi kanaletteyse haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmalarını talep ediyoruz" dedi.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında indirim uygulayarak, "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 1'er ay, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti" suçundan ise 2 yıl 1'er ay hapis ve 83 bin 300'er lira adli para cezası verdi. Heyet, sanıkların tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.